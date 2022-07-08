محمد عادل إمام يتحدث عَنّْ صحة والده والفِيْلم المشترك بينهما.. ويحتفِيْ بـ”عمهم”

احتفل الفنان المصري محمد إمام بفِيْلمه الجديد “أمام” بعد عرضه المسرحي للمنافسة خلال موسم عيد الأضحى، أمام العديد من الأفلام والنجوم البارزين مثل كريم عبد العزيز وأحمد عز وتامر حسني وغيرهم.

كَمْا تحدث إمام عَنّْ فِيْلم “الود وأبوه” الذي سيشارك فِيْه والده الفنان عادل إمام، الذي كشف عَنّْه مؤخراً المنتج عصام إمام.

وقالت الفنانة الشابة إن فِيْلم “الواد ووالده” لا يزال فِيْ فترة التحضير، لكن تركيزه فِيْ الوقت الحالي على فِيْلم “العم” الذي بدأ عرضه فِيْ دور العرض، معلقا “بالنسبة لفِيْلم (الواد”). ووالده، هذه الخطوة ما زالت فِيْ فترة التحضير، ولا يزال هناك متسع من الوقت لها، خاصة وأن فِيْلم (عمه) أخذ كل وقتي واهتمامي “.

وأضاف محمد إمام، فِيْ تصريحات لـ “إت بالعربي”، أن صحة والده عادل إمام جيدة، قائلاً “مثل الفِيْل”، لنفِيْ الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول صحة الزعيم وحكومته. تدهُور.

وكشف إمام أن فِيْلم “العم” سيتوفر فِيْ دور العرض بدول الخليج والوطن العربي يوم 21 يوليو، قائلا فِيْ رسالة عبر إنستجرام “الإعلان الرسمي لفِيْلم (العم) فِيْ 7 يوليو فِيْ جميع دور السينما فِيْ مصر. وفِيْ جميع دور السينما الخليجية والعربية يوم 21 يوليو “.

فِيْ يوم افتتاحه، حقق الفِيْلم 702 ألف جنيه (37113 دولارًا)، وكتبه وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وشارك فِيْ بطولته آيتن عامر، وهدى المفتي، وسيد رجب، ومحمد لطفِيْ، ومحمود حافظ، ومحمد سلام. باسم سمرة، محمد لطفِيْ، رياض الخولي، احمد خالد صالح، محمد ثروت، الشحات مبروك.

تدور أحداث الفِيْلم حول إطار عمل كوميدي، ويحكي قِصَّة سلطان الملاكَمْ والمدرب الذي يعمل مع صديقه سعيد فِيْ مركز رياضي.

وقرر محمد إمام العودة مرة أخرى عبر فِيْلم “العم” إلَّى السينما بعد غياب عامين، بعد نجاح فِيْلم “لص بغداد”، بسبب تداعيات فِيْروس كورونا الذي اجتاح العالم فِيْ طقس.

الجدير بالذكر أن محمد إمام غاب عَنّْ الموسم الرمضاني الأخير بعد أن حقق نجاحًا بمسلسله “النمر” فِيْ رمضان 2022، حيث توقف مسلسل “تربو” عَنّْ عرضه فِيْ رمضان 2022 بسبب تعرضه للعديد من أزمات الإنتاج. والمسرحية من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج شيرين عادل.