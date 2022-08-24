محمد عباس نجم “ستار أكاديمي” يكشف سبب غيابه.. ويعلق كل تأخيرة وفِيْها خيرة

كشف الفنان المصري محمد عباس، المتسابق فِيْ برنامج “ستار أكاديمي”، سبب غيابه عَنّْ الساحة الفنية فِيْ السنوات الأخيرة.

وقال عباس خلال لقائه مع “العرب اليوم” إنه ابتعد عَنّْ الحضور بسبب بعض مشكلات الإنتاج، وسيكشف التفاصيل قريبًا للجمهُور.

وأشار إلَّى أنه يسجل حاليا أغنية جديدة بعَنّْوان “كلات أصل” وهِيْ من كلمات سلمى رشيد وألحان كريم نيازي.

وأضاف محمد عباس أنه يحضر أيضا للعديد من الأغاني المنفردة، لكنه سيقدم “نقص الأصل” أولا، مشيرا إلَّى أنه تعاون مع العديد من الملحنين والشعراء.

تابع نجم ستار أكاديمي، الذي يواصل عمله فِيْ مجاله الرئيسي وهُو الهندسة، بالإضافة إلَّى عمله الغنائي.

أعلن محمد عباس، نجم برنامج “ستار أكاديمي”، اعتزاله الغناء بسبب سوء الأوضاع المالية عام 2022، قائلا “القرار يجعلني متعبة نفسيا”.

يشار إلَّى أن الفنانة المولودة فِيْ بورسعيد، تخرجت من كلية الهندسة المعمارية، شاركت فِيْ الموسم الحادي عشر من برنامج ستار أكاديمي، كَمْا شاركت فِيْ بعض الأعمال الفنية من بينها فِيْلم “الهروب المفاجئ”.