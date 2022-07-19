محمد عبده برفقة أبنائه فِيْ باريس.. وترقب لحفله الاستثنائي

أحيا المطرب محمد عبده حفلين غنائيين فِيْ دار الأوبرا بالعاصمة الفرنسية باريس، كأول فنان عربي يغني على هذه المسرح، ليترك بصمة على تاريخ الفن السعودي والسجل الفني لخادمه.

وثقت “روتانا لايف” عبر حسابها على إنستجرام مقطع فِيْديو يوثق وصول الفنان محمد عبده إلَّى باريس، وعلقت قائلة “الفنان العربي محمد عبده يصل إلَّى عاصمة الحب، باريس، ليستعيد قصته و حفلات موسيقية استثنائية.

وظهر الفنان محمد عبده فِيْ الفِيْديو برفقة أطفاله الصغار فِيْ رحلته إلَّى باريس، وتحدث فِيْ الفِيْديو كليب عَنّْ استعداداته للحفل وشعوره الخاص قبل الحفل.

وقالت الفنانة إن الحفل يضيف إلَّى السجل الفني العربي والسعودي، ويضيف بالنسبة له أيضًا إلَّى تجاربه السابقة فِيْ دور الأوبرا المختلفة مثل أوبرا المغرب ومصر وتونس والجزائر، وهذه المرة فِيْ باريس. إنه يعمل لأول مرة، واعتبر هذا مشرفًا جدًا بالنسبة له.

كَمْا تحدث الفنان محمد عبده خلال استضافته لبرنامج “Interactum” مع الإعلامية سارة دندراوي قائلاً “ستكون تجربة جميلة. المرحلة التي سأقدم فِيْها حفلتي ستشهد أول العرب ومواطني الخليج الذين سيصعدون إليها للغناء، علمًا بأن التذاكر قد بيعت وأنه كان عليهم التنسيق لليلة أخرى، وقبلها المنظمون بصعوبة.، لأنه لم يحدث أن غنت فنانة ليلتين متتاليتين فِيْ هذا المكان، وشهدنا إقبالاً من العرب المتواجدين فِيْ باريس وأهل الخليج الذين حجزوا مقاعدهم الليلة.

أعلنت روتانا عَنّْ إطلاق تذاكر الحفل الجديد إلكترونياً، حيث وصل بيان الشركة “نظراً للإقبال الكبير من الجمهُور، تمت إضافة ليلة ثانية للفنان العربي محمد عبده فِيْ 23 يوليو، فِيْ قصر غارنييه دي فرانس. لتكون أول فنانة عربية تؤدي ليلتين متتاليتين على مسرح أوبرا باريس.

من ناحية أخرى؛ كانت الفنانة السورية أصالة نصري قد تفاعلت مؤخرًا مع إعلان دخول السعودي محمد عبده فِيْ موسوعة جينيس للأرقام القياسية ليلة الجنازة، كأول حدث تم فِيْه تقديم 5 شخصيات بتقنية الهُولوغرام الجديدة فِيْ صورة عرض واحد. .

فقالت أصالة من مثله من فعلها معلمنا الذي يصعب تكراره مثله، أنا أغني معه بخوف، وفِيْ كل لحظة أكتم دموعي من الفرح، من كبريائي، من دهشتي، بصوت يزيد التجربة والجمال. محمد عبده لا يريد ان تقال كلمة قبل اسمه لان اسمه فخر العرب عبده للفنان العربي محمد “.