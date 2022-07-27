محمد عبده يثير الجدل بتقليده صوت معجبة أبدت حبها له خلال حفله بباريس

قلد الفنان السعودي محمد عبده صوت أحد الشباب الذين حضروا حفلته على مسرح الأوبرا الفرنسية بالعاصمة باريس، والذي عبر خلال صمت الموسيقى عَنّْ حبه الكبير له. وسارعت الفنانة فِيْ السخرية منها بتقليد صوتها الناعم وسط ضحك الحضور وتصفِيْقهم الحار.

وأثار مقطع الفِيْديو موجة من الجدل وردود الأفعال بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر البعض أن كون محمد عبده يقلد صوت المعجب الشاب هُو سخرية واضحة ومبالغ فِيْها، ومن اعتبر ذلك محاولة التقليد. كان صوته الناعم مضحكا ولم يقصد السخرية منها.

من جهة أخرى، خلال حفله الغنائي فِيْ العاصمة الفرنسية باريس، أبدى الفنان العربي استعداده لمشاركة أربعة من أبنائه، بدر وخالد والعَنّْود وعلياء، لحظة صعوده على خشبة مسرح الأوبرا. البيت كأول فنانة عربية حيث استقبلوا الجمهُور ثم غادروا المسرح.

قدم محمد عبده العديد من أغانيه فِيْ أغنيتين، بحضور جمهُور كبير فاق كل التوقعات، منها “أغنية المطر، المسافة، الريح، الرسالة، جماعة إنسان، يا ليالي الثلاثة أيام.، وبنت النور صوتك يناديني، وأنت تغضب الصدر، وفِيْ العقل، والمعاظم، ولن يعود إليّ.

وجه الفنان محمد عبده، رسالة لجمهُوره فِيْ مقطع فِيْديو، تداولها عبر التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، لمن لم يتمكن من حضور حفلاته فِيْ باريس، قال فِيْها “أعزائي جمهُور روتانا، الجماهِيْر العربية. والخليج والجمهُور المتابع لمحمد عبده، وأشكركَمْ على حضوركَمْ ورؤيتي فِيْ الأوبرا الجميلة والرائعة التي أنارتكَمْ بحضوركَمْ الله يسعدكَمْ ويسعدكَمْ.

يشار إلَّى أن محمد عبده ظهر فِيْ مقطع فِيْديو آخر، عبر الحساب الرسمي لشركة الإنتاج “روتانا”، يلتقط صوراً ويحتضن مجموعة من معجبيه ومعجبيه فِيْ باريس، وكتب فِيْ الحساب عبر Instagram “رائع” لفتة من الفنان العربي محمد عبده الذي التقى جمهُوره الذي لم يتمكن من الحصول على تذاكر لحضور الحفل.

كَمْا تمنت، متحدثة على هامش حفلها بالأوبرا الفرنسية، أن تنهِيْ حياتها بالغناء فِيْ فلسطين، مضيفة “أتمنى إن شاء الله التوفِيْق والعمر والصحة أن أشاركها فِيْ الغناء”.