محمد عبده يحظى بإشادة واسعة بعد ردة فعله تجاه سقوط مصور حفله على المسرح

رد فعل الفنان السعودي محمد عبده على اللحظة التي عثر فِيْها مصور حفله على خشبة المسرح فِيْ لندن، لاقى ثناءً كبيراً على مواقع التواصل الإعلامي.

كان أحد المصورين يوثق وجود عبده فِيْ مسرح “Great Room” فِيْ فندق Grovens House Park Lane، وهُو ما وثق به 983. تعثر المصور فِيْ طريق عودته إلَّى الخلف وسقط على المسرح ؛ الأمر الذي دفع الفنان العربي إلَّى التصفِيْق له، وشجع الجمهُور على ذلك لتجنب إحراج المصور.

نهض المصور وانتهى من التصوير، وبعد ذلك عاد محمد أبا ليكَمْل أداء أغانيه، ومن بينها “فِيْ عيني اليمنى أنا وأخي وجدتك مع وليمة، حظ الليلة، إنه يوم كريم. جئت، لا ترد الرسائل، أنت معي “.

وقال فِيْ التعليقات “حياة أبو نورة المديدة كريمة ومتواضعة وإنسانية مع الجميع. أطال الله عمره وحفظه من كل مكروه. إنه فنان العرب وأسطورة العرب والمعلم”. وسيد الاغاني العربية الفنانة التي لم تتكرر ولن تتكرر “.

وأضاف آخر “المسرح أو غير المسرح أكثر من مجرد شخص أطيح به، وقد سبق له أن أصبح شخصيات ومشاهِيْر ومسئولين ويصبح، وأبو نورة فنان ذكي ورائع وعاقل شجعه على ذلك السقوط. الذي أصبح طبيعياً، يتأثر ويفشل أو يبكي، وهُو فشل عادي بسبب من أمامهم.

وأخيراً، أحيا الفنان محمد عبده حفلاً استثنائياً بدار الأوبرا بالعاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة أربعة من أبنائه بدر وخالد والعَنّْود وعلياء. رحبوا بالجمهُور ثم غادروا المسرح.

قدم الفنان العربي مجموعة من أغانيه فِيْ رَابِطْين غنائيين، تضمن الرَابِطْ الأول “أغنية المطر، المسافة، الريح، الرسالة، المجموعة البشرية، الأيام الثلاثة وابنة النور”.

أما الرَابِطْ الثاني الذي غنى فِيْه محمد عبده، “صوتك يناديني، وهُو يزعج الصدر، والعقل، والحداد، ولم يعد الوقت مبكرا”.

وأثناء الحفل، وجه عبده رسالة للجمهُور فِيْ مقطع فِيْديو، قال فِيْها “جمهُور روتانا الحبيب، الجمهُور العربي والخليجي، والجمهُور المتابع لمحمد عبده، وأشكركَمْ على حضوركَمْ ورؤيتي. . فِيْ الأوبرا الجميلة والرائعة التي أنارتكَمْ بحضوركَمْ … الله يسعدكَمْ ويسعدكَمْ “.