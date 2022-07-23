محمد عبده يقدم أبناءه على مسرح دار الأوبرا الفرنسية.. ويشعل الأجواء بأغانيه

أحيا الفنان محمد عبده حفلا استثنائيا فِيْ دار الأوبرا بالعاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة أربعة من أبنائه بدر وخالد والعَنّْود وعلياء. رحبوا بالجمهُور ثم غادروا المسرح.

قدم الفنان العربي مجموعة من أغانيه فِيْ رَابِطْين غنائيين، الرَابِطْ الأول تضمن “أغنية المطر، المسافة، شبيهة الريح، الرسالة، جماعة بشرية، ثلاثة أيام وفتاة النور”.

أما الحلقة الثانية التي غنى فِيْها محمد عبده، “صوتك يناديني، وأنت تغضب الصدر، والعقل، والحداد، ولم يعد الوقت مبكرا”.

وأثناء الحفل وجه عبده رسالة للجمهُور فِيْ مقطع فِيْديو قال فِيْها “جمهُور روتانا الحبيب والجمهُور العربي والخليجي والجمهُور المتابع لمحمد عبده، وأشكركَمْ على حضوركَمْ ورؤيتي. . “فِيْ الأوبرا الجميلة والرائعة التي أنارتكَمْ بحضوركَمْ … الله يسعدكَمْ ويسعدكَمْ”.

ووثق حساب “روتانا الخليج” لحظة وصول الفنانة السعودية، وعلق عليها “الفنان العربي محمد عبده يصل إلَّى عاصمة الحب باريس، ليحيي حفلاته التاريخية والاستثنائية كأول فنان عربي. فِيْ الغناء على مسرح الأوبرا الفرنسية لترك بصمة على تاريخ الفن السعودي “.

وقالت الفنانة العربية خلال مقطع الفِيْديو “هذا تسجيل فني سعودي عام وخاص، وهذه ليست المرة الأولى التي أكون فِيْها على مسرح الأوبرا. سبق لي أن غنيت فِيْ أوبرا مصر والجزائر وتونس. .. “

جاء الإعلان عَنّْ تفاصيل الحفل فِيْ لقاء تلفزيوني مع الفنان محمد عبده، عبر برنامج “تفاعلك” على قناة “العربية”، قال فِيْه إنه سيكون أول مطرب عربي وسعودي. للوقوف على خشبة المسرح فِيْ أوبرا باريس، مشيرًا إلَّى نفاد التذاكر، مما تسبب فِيْ تقلص حجم دار الأوبرا. البقاء ليلة واحدة بعد ضغط الإقبال الكبير.

وأضاف أن هذا الموضوع كان متوقعًا أن يقتصر على العرب فِيْ فرنسا، لكن جزءًا من الجمهُور الخليجي أراد أيضًا حضور الحفل الموسيقي فِيْ باريس.

كَمْا قال محمد عبده فِيْ مقابلة مع قناة الإخبارية السعودية، إن كل الشروط جاهزة لاستكَمْال أوبرا باريس وبثها على القنوات والقنوات السعودية بأفضل طريقة للخروج بأفضل صورة.

تحدث عبده عَنّْ بروفات الغناء فِيْ المساء، معلقاً أن الأوبرا تحتاج إلَّى تكامل بين المشهد العام والصوت والتنفِيْذ، ويجب أن تكون مثالية للغاية، مضيفاً فِيْ البروفة قبل الأخيرة أنه والموسيقيين يمرون بعملية “تذوق الدم”. “قبل العروض الأخيرة.

وأشار إلَّى أن حفل أوبرا باريس خاص، لذلك كشف عَنّْ تقديم أغنية جديدة خلال الحفل بعَنّْوان “بويرتا ديل فِيْنتو” إلَّى جانب ثلاث أغنيات جديدة أخرى.