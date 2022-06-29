محمد عبد الرحمن “توتا” يجري عملية قلب مفتوح.. وهذه تطورات حالته

كشفت شيماء عبد الرحمن شقيقة نجم “مسرح مصر” الفنان محمد عبد الرحمن الملقب بـ “توتا”، أنها خضعت لعملية قلب مفتوح فِيْ أحد المستشفِيْات.

وكتبت شامة عبد الرحمن عبر حسابها الشخصي على فِيْسبوك أتمنى أن أدعو لأخي، وأن يشفِيْه الله. لقد خضعت لعملية قلب مفتوح والرب عادت للمنزل ونحن بأمان صلاتك الله معك “.

طلب الشيف علاء الشربيني، خلال حلقة اليوم من برنامجه “أحلى غذاء”، من الجمهُور الدعاء لمحمد عبد الرحمن “توتا” قائلاً “نجم كبير وكل الناس يحبونه”.

على جانبك؛ وطمأن مصدر مقرب من أسرة الفنان محمد عبد الرحمن الرأي العام على حالته الصحية، كاشفا أنه خضع لعملية قلب مفتوح فِيْ مستشفى خاص بمنطقة السادس من أكتوبر.

وأضاف المصدر، فِيْ تصريحات صحفِيْة، أن العملية كانت ناجحة، لكنه لا يزال تحت التخدير فِيْ العَنّْاية المركزة، وقد منعه الطبيب المعالج من زيارته فِيْ الوقت الحالي، حتى تستقر حالته، وهُو أمر متوقع. . يكون الخميس.

وقال المصدر إن “توتا” سيبقى تحت الملاحظة فِيْ المستشفى لمدة أسبوعين، لاستكَمْال علاجه ومراقبة وضعه الصحي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي كثيرًا مع الأخبار، وتمنوا للفنانة المصرية الشفاء العاجل، مع تعليقات تقول “ألف أمان له يا رب لنهدأ أولاً”.

وعلق أحد المتابعين “صلى الله عليه وسلم”.

وقالت متابعة “الله يشفِيْه ويخلصه من العملية فِيْ أسرع وقت”.

وعلق آخر قائلا “أدعو الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفى تماما وأن لا يترك المرض عاجلا لا آجلا يا رب العالمين، ولا حرج فِيْ التطهِيْر بإذن الله”.

وكان عبد الرحمن قد أعلن مؤخرًا، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، عَنّْ عمله الفني الجديد، والذي يحمل اسم “فِيْصل × أبو كليبس”.

اقترب محمد عبد الرحمن من الانتهاء من تصوير فِيْلمه الجديد “الدعاية العامة” تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمس وإخراج وائل فرج ويشارك فِيْ بطولته أحمد الفِيْشاوي وأسماء أبو اليزيد. بنية.

وكان آخر أعمال محمد عبد الرحمن توتا مسرحية “الليلة الكبيرة” التي عرضت فِيْ المملكة العربية السعودية، بطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاح الدين، ميرهان حسين. طه الدسوقي وتأليف وليد يوسف.