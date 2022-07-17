محمد عبد الرحمن يرد على شائعة فقده للنطق بعد القلب المفتوح

كشف الفنان المصري محمد عبد الرحمن، عَنّْ حَقيْقَة أنه فقد حديثه بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح وخروجه من المستشفى مؤخرًا.

وقال الفنان محمد عبد الرحمن لـ “العرب اليوم”، إن كل الشائعات المتداولة عَنّْ فقدانه للكلام بعد الجراحة غير صحيحة، كَمْا طلب التوجيه لكل من روج لهذه الشائعة، موضحًا أنه فِيْ حالة صحية أفضل.

وكانت شامة عبد الرحمن، شقيقة توتا، قد كشفت فِيْ وقت سابق عَنّْ تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، وبعدها تم نقلها إلَّى المستشفى واستدعت حالتها إجراء عملية قلب مفتوح.

وكتبت شامة عبر حسابها الرسمي على موقع فِيْسبوك أتمنى أن أدعو لأخي وأن يشفِيْه الله.

من جهة أخرى قال نقيب اتحاد الفنانين الدكتور أشرف زكي لـ “العرب اليوم” إن محمد عبد الرحمن بصحة جيدة ولا صحة لما تم تداوله بين رواد شبكات التواصل الاجتماعي. منصات فِيْ الساعات القليلة الماضية، واصفة ما تم تداوله بأنه “إشاعة لا أساس لها”.

وأوضح أشرف زكي “محمد عبد الرحمن بصحة جيدة وصحته جيدة. تحدثت مع الله .. وكل من تحدث عَنّْ فقدانه الكلام هُو شائعة”.

وكتب محمد عبد الرحمن المشهُور بتوتا عبر حسابه الرسمي على تويتر “أود أن أشكر كل من هدأني وسأل علي ولم أعرف كَيْفَ أجيبه .. جدياً ربنا لا يحرمني. “. من كل الحب الذي شعرت به منذ المرة الأولى التي تعبت فِيْها ودعواتكَمْ من أجل الشفاء التام من أجلي، كل عام وأنتم بخير. عيد الأضحى السعيد لكَمْ جميعاً “.

وحظي الفنان محمد عبد الرحمن بتأييد كبير من نجوم الفن أبرزهم مصطفى خاطر الذي نشر صورة لقاءهم على حسابه بموقع فِيْسبوك وكتب ألف سلام يا صديقي. اعتنِ بنفسك.”

كَمْا أبدى الفنان محمد أسامة الملقب بـ “أوس أوس” استعداده لدعم صديقه محمد من خلال الرحمن، حيث كتب عبر حسابه على إنستجرام “ألف سلام يا أبي.

محمد عبد الرحمن ممثل وفنان مسرحي مصري. تخرج من كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 2007 وبدأ التمثيل هناك فِيْ المسرح الجامعي. بدأت شهرته عام 2007 عَنّْدما شارك فِيْ مسلسل “راجل ست ستات”، وازدادت شهرته عَنّْدما شارك فِيْ فِيْلم أحمد حلمي عام 2011. اشتهر “إكس لارج” بأدواره فِيْ المسرح المصري وفِيْ المسلسل. “الكبير أوي”.