محمد عبد العزيز يعلن استعداده لاستقبال مولود جديد خلال احتفاله بميلاده

كشف المنتج محمد محمود عبد العزيز، عَنّْ استعداده لاستقبال ولادة جديدة تزامنا مع الاحتفال بعيد ميلاده، من خلال صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على “انستجرام”، ظهر فِيْها مع زوجته سارة التي كانت تظهر بوضوح. علامات الحمل، وكانوا يحتفلون باستعدادهم لاستقبال المولود الجديد.

أكد محمد عبد العزيز فِيْ رسالته لمتابعيه أنه يحيي عامه الجديد بهدية جميلة تنتظره، فِيْ إشارة إلَّى حمل زوجته، وكتب يبدأ العام الجديد بهدية جميلة من ربنا العظيم. اللورد سلمها بأمان إن شاء الله “.

وأشار المنتج المصري إلَّى أنه يأمل فِيْ مشاركة هذا الحدث مع والده الراحل الفنان محمود عبد العزيز، وعلق “أتمنى أن تكون معَنّْا يا الحاج محمود، فأنا أعلم أنك ستكون سعيدًا بما … أنا”. بالتأكيد تشعر بنا بالسعادة وتصلي من أجلنا من مكانك، ودعواتك هِيْ التي تساندني، أعز وأعز وأعز شخص فِيْ حياتي.

ووجه الممثل والمنتج المصري محمد محمود عبد العزيز رسالته لزوجته سارة، مؤكدا أن مجرد وجودها فِيْ حياته أمر يسعده. يحميكَمْ ويحفظوا نسلنا الذي أعطانا إياه “.

من ناحية أخرى، يتمنى محمد محمود عبد العزيز أن يتذكر والده بين الحين والآخر من خلال نشر كلمات وصور، ويدعو متابعيه إلَّى مواصلة الدعاء لوالده ومن أجل كل من وافته المنية.

تخرج محمد عبد العزيز من الأكاديمية البحرية بمدينة الإسكندرية المصرية، ولكنه عمل لاحقًا فِيْ مجال الإعلان، فأسس شركة إعلانات فِيْ الوقت المحدد وأنتج عددًا كبيرًا من الحفلات الموسيقية الكبيرة داخل مصر وخارجها، فضلًا عَنّْ المشاركة فِيْ العرض التقديمي. بعض الاصوات الشابة.

عمل نجل الفنان المصري الراحل مساعد مخرج فِيْ بعض الأعمال السينمائية منها فِيْلم “Baby Doll Night” للمخرج عادل أديب. العدالة “ومسلسل” القطة العمياء “.

ثم قرر الدخول فِيْ مجال الإنتاج، وأسس شركة “Coore Art Production”، وانضم إلَّى المنتج ريموند مقار، صاحب شركة “Such”، ليشكل مجموعة “Funoon Misr Production and Distribution” التي بدأت أولى أعمالها. عمل فِيْ رمضان 2012 بإنتاج مسلسل “باب الخلق” بطولة محمود عبد العزيز، وحصل فِيْ أكثر من احتفال على جائزة أفضل إنتاج درامي لعام 2012، وأنتج مسلسل “سري ملف” و “جنرال ترانسفِيْر” هذا. عام.