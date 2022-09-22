محمد عساف “بالحب منوقع” درامية ومختلفة.. وهذا سبب عودته للهجة اللبنانية

أعرب الفنان محمد عساف عَنّْ سعادته بالغناء باللهجة اللبنانية مرة أخرى بعد فترة من الغياب انشغال خلالها بنشر أعمال باللهجة العراقية.

وقال عساف لـ “العرب اليوم” إن اللهجة اللبنانية كانت وجه اللطف فِيْ مسيرته، حيث حققت أغنية “لوين روح” نجاحاً ساحقاً، وهِيْ الأغنى فِيْ أرشيفِيْ الفني.

وأشار الفنان الفلسطيني إلَّى أن أغنيته الجديدة بعَنّْوان “بالحب منقاء” وهِيْ من كلمات وألحان رامي شلهُوب وتوزيع جمال ياسين، وتم تصويرها بإخراج المخرج أسعد شديد، وإنتاج شركة بلاتينيوم ريكوردز، بالإضافة إلَّى ذلك. كَمْا تعاونه مع شركة “روك برودكشن”.

وكشف أن أغنية “بالحب منقاء” لها طابع درامي ومختلف تماما عَنّْ الأعمال التي تعرض هذه الأيام فِيْ الساحة الفنية.

وتابع محمد عساف “أحاول أن أكون مختلفًا عَنّْ الآخرين لأنني أسعى دائمًا إلَّى التنويع فِيْ اللهجات. أنا متأكد من أن الإنسان يمكن أن يكون مبدعًا فِيْ الأعمال التي يقدمها بحب وإتقان”.

واعتبر أن الفن اللبناني تميز بالعديد من الأعمال التي تركت بصمة مميزة على الساحة الفنية، مما جعل من الضروري مواكبة سوق الفن.

كَمْا أراد محمد عساف أن يترجم أغنية “طلالي البقي” للمطربة فِيْروز، مؤكدا أنها مكانة فنية عظيمة، لاقت أعمالها صدى كبير فِيْ الوسط الفني على الدوام.

من جهته أكد أسعد شديد، مدير أغنية “بالحب منقاء”، أن محمد عساف سيظهر بشكل مختلف، خاصة أنها ستعكس صورة رجل يحاول التعافِيْ وحده من قِصَّة الحب التي خلفتها. خلال حياتك.

واعتبر المصمم أرين إرزوروميان أن محمد عساف سيظهر فِيْ كتل مختلفة وشابة اختار فِيْها ألوان الأرض.