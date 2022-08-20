محمد عساف يعلّم مراد علمدار الدبكة وسامر المصري يغني مع راغب علامة

واحتفل النجمان راغب علامة ومحمد عساف بزفاف بحضور مختلف نجوم الفن والمشاهِيْر ومنهم سامر المصري والتركية نجاتي شاشماز المعروفة فِيْ الوطن العربي باسم مراد علمدار.

وثقت مقاطع فِيْديو حفل الزفاف الذي أقيم فِيْ العاصمة الأردنية عمان أجواء الحفل، حيث ظهر سامر المصري وهُو يرقص مع نجاتي ششماز.

كَمْا ظهر محمد عساف وهُو يقف مع ششماز على خشبة المسرح فِيْ محاولة لتعليمه الدبكة. وأدى المصري والعلامة الاغنية الشهِيْرة “يامو”.

كَمْا وثق مقطع فِيْديو غناء الفنانة اللبنانية مع العروس “انساني الدنيا”، فِيْما رددها الجمهُور أيضا.

وسط تساؤلات الجمهُور على مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب تواجد الممثل التركي نجاتي ششماز فِيْ العاصمة الأردنية عمان، لم يتضح الغرض من زيارته، رغم أن البعض اعتقد أن حضوره كان بسبب إمكانية تصوير مشاهد. من أحد أعماله ورفضه آخرون.

يأتي هذا الحفل بعد أيام قليلة من إحياء النجمين راغب علامة ومحمد عساف حفلين موسيقيين فِيْ مهرجان الفحيص الأردني الذي اختتم فعالياته الأربعاء الماضي فِيْ دورته الثلاثين.

وعلى هامش المهرجان التقت كاميرا “فوشيه” بـ “محبوب العرب” وتحدثت عَنّْ العديد من الأعمال الغنائية خلال الفترة المقبلة، واعدة جمهُورها بمفاجآت جديدة.

كَمْا تحدث عَنّْ حياته الخاصة المتعلقة بابنه ريان الذي ولد فِيْ 7 فبراير وكذلك عيد ميلاده الذي يصادف الأول من سبتمبر المقبل.

فِيْ “الفحيص”، استقبل عساف الجمهُور بالعديد من الأغاني المتنوعة التي استمتعت وغناها مع ألحانه، أبرزها “علي الكوفِيْة يا حلال يا مالي يا طائر الذبابة، أين رام الله، أنا فلسطين. وانا دمي الفلسطيني يا غالي البرقنا “بمشاركة فرقة الاستقلال الفولكلورية.

وحاول عساف إرضاء جميع أذواق الجمهُور بأغانيه، كَمْا قدم لجمهُوره أغاني “مكانك فارغ” و “عيون السود” و “سواح”.

وهذه هِيْ المرة الأولى التي يقدم فِيْها النجم الفلسطيني عرضه فِيْ مهرجان الفحيص الثلاثين الذي يقام تحت شعار “الأردن التاريخ والحضارة”. تم تكريمه من قبل مدير المهرجان أيمن سماوي.