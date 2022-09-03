محمد عطية أحضر لعمل جديد.. وتركت مصر بسبب الزحمة

وصف الفنان المصري محمد عطية العادات والتقاليد والقيم والثوابت بالقيود، معتبراً إياها جرائم ضد العقل البشري، ويولد الإنسان فِيْ مجتمع يخضع فِيْه للتأثير والضوابط والقيود الاجتماعية الصارمة المنبثقة عَنّْه. العصور القديمة. أفكاره، ولا تتناسب مع الحاضر حسب رأيه.

وانتقد وجود رقابة على المحتوى الفني بشكل عام، مع التمييز بين مفاهِيْم الخير والشر، ومفاهِيْم الحلال والمحظور، واعتبار الإنسانية المرجع الأعلى فِيْ كل شيء، بعيدًا عَنّْ الأعراف الدينية.

وأكد دور وسائل التواصل الاجتماعي فِيْ نشر ما أسماه “تبرئة الفضيلة”.

فِيْ رأيه فِيْ برنامج Lana TV “Show the Story”، انتقد استراتيجية بعض الفنانين، من خلال تكييف الدور أو الشخصية وفقًا لقناعاتهم، واستشهد بمثال على ذلك من أحد المشاهد التي تعود لمسلسل معروض. . فِيْ آخر موسم من شهر رمضان وهُو عودة الأخ من المستشفى للقاء عائلته، حيث احتضنه جميع أفراد الأسرة باستثناء أخته بسبب رفض الفنان للعَنّْاق فِيْ الكواليس، وهذا غير مقنع بشكل واقعي لـ المشاهد حيث رفض الفنان ذكر اسم الممثلة.

وشدد عطية على أهمية المساواة بين الرجل والمرأة فِيْ جميع مناحي الحياة، وانتقد النظرة الاجتماعية الشرقية للمرأة، كَمْا شجعه على فكرة الزواج المدني رغم إحجامه الحالي عَنّْ الزواج.

عمل فني جديد

كشف عَنّْ قطعة فنية جديدة كتبها، استغرق كتابتها حوالي ثلاث سنوات، مع مناقشتها لثلاثة محاور مهمة، وهِيْ السلطة الدينية، والمساواة بين الرجل والمرأة، والجمود العقلي.

وعلقت الفنانة على مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، معتبرة فحص عذريتها بعد وفاتها عمل مقزز ومخزي، على حد تعبيره، مؤكدة ضرورة معاقبة القاتل بقسوة دون التعاطف معه، بالسجن المؤبد. وليس عقوبة الإعدام.

نددت عطية بالظلم الذي تتعرض له المرأة فِيْ المجتمع الشرقي، وعلقت على قضية الفنانة المصرية شيرين وزوجها حسام حبيب، مشيرة إلَّى أن الفنانة محبوبة للغاية، لكنها أصبحت أقل احتمالا لإطلاق التسجيلات والحفلات بعد زواجهما. للحبيب.

وفِيْ سياق آخر، أشار عطية إلَّى عدة تغيرات فِيْ مظهره وطريقة تفكيره، بعد تجربة “ستار أكاديمي”، مؤكداً على أهمية التغيير الدائم فِيْ حياة الناس.

وزعم الفنان أنه درس فِيْ طفولته داخل مدارس الأزهر، مما ساعده على تمكين اللغة العربية، بالإضافة إلَّى دراسته للمدرسة الفكرية الشافعية لمدة 17 عامًا تقريبًا.

وأشار إلَّى انتقاله النهائي إلَّى الاستقرار فِيْ لبنان وغادر وطنه مصر، بسبب “حركة المرور” الخانقة فِيْ مصر، واختار منطقة المنصف اللبنانية الهادئة للاستقرار فِيْها.

وبحسب عطية، فإن الكلاب أكثر صداقة وولاء من الناس، مشيرًا إلَّى أنه أطلق على أحد كلابه اسم لاعب كرة القدم المفضل لديه “ميسي”.