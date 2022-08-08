محمد عطية ينشر صورا نادرة مع والده ويستذكره بكلمات مؤثرة أفتقدك بشدة

استذكر الفنان المصري محمد عطية، والده الراحل عبد الفتاح عطية، بكلمات مؤثرة، حيث وصف “الموت” بأنه من أبشع الأعمال التي لا يستطيع الإنسان الهروب منها.

نشرت عطية، عبر حسابها على إنستجرام، صورة لوالدها فِيْ طفولتها وأخرى فِيْ شبابها، وأرفقتهما بتعليق أعربت فِيْه عَنّْ حزنها على انفصالهما، لأنها قالت إنها مدينة لوالدها كثيرًا. نظرا للعادات التي غرسها فِيْه والتي أثرت بشكل كبير على المسار الذي سلكه فِيْ حياته، إلا أنه كان ابنه المدلل، لأنه كان الأصغر بين إخوته، معتبرا أن تلك الفرصة لم تلعب دورا فِيْ ميوله و هُوايات أقرب وأقرب إلَّى هُوايات والده فِيْ الحياة.

كَمْا استعاد ذكرياته مع والده، حيث اعتاد مشاهدة المباريات معه، وعلى الرغم من اختلاف المسافات فِيْ بعض الأحيان، إلا أنه كان يرغب بشدة فِيْ الاتصال به بعد كل مباراة للنادي “الأهلي”، لمناقشة أسباب الغياب. الهزائم التي تحدث “نادرًا”، أو الحديث عَنّْ براعة اللاعبين، كَمْا وصف هذا الجانب بأنه يحمل “انسجامًا رهِيْبًا بينهم”، مشيرًا إلَّى أن والده شجع “ريال مدريد” وتحديداً “رونالدو”. بينما يهتفون لبرشلونة ويحبون ميسي.

وأشار عطية إلَّى أن والده كان سبب حبه للسينما والفن، وأن أكثر ما يؤثر فِيْ حياته هُو القراءة، معتبرا أن والده غرس هذا الشغف فِيْه منذ طفولته الأولى، حيث كان يريد بشدة أن يجلبه. مجلات أطفال ، ثم أخذها إلَّى معرض الكتاب، مشيرًا إلَّى انجذابه إلَّى كتب الأبطال الخارقين، حيث كانت أسعارها باهظة مقارنة بالكتب العظيمة، وهذا ما دفع والده إلَّى عقد صفقة “ذكية جدًا” معه، كَمْا قال، التي تضمنت اختياره لعشرة كتب من الأبطال الخارقين مقابل رواية من اختيار والده وكان عليه أن يقرأها، مما جعله يقرأ “أوليفر تويست” وهُو فِيْ العاشرة من عمره، و “نائب إسرائيل” فِيْ سن الرابعة عشرة، مما كان له تأثير كبير على طفولته ونظرته للحياة.

وختم رسالته بتوجيه الشكر لوالده على قراءة تلك الرواية، وعلى غرس موهبة القراءة فِيْه، مضيفًا “أتذكر كلماته جيدًا (انظر يا محمد القرايا، موهبة، لديك أم ليس لديك أم. ) والدي. قلبت القراءة حياتي رأساً على عقب وجعلتني أفكر باستمرار. عامًا بعد عام، فكرت فِيْك اليوم أثناء قراءة رواية (القلعة) للكاتب فرانز كافكا، الذي كانت علاقته بوالده مصدر بؤسه الأبدي، فِيْ تناقض تام مع علاقتي بك يا أبي، أفتقدك كثيرًا. كثيرًا، كَيْفَ أود أن تقرأ هذه الكلمات، لكن الموت هُو أبشع حَقيْقَة فِيْ هذه الحياة لا نملكها، فنحن البشر نهرب منها، أبي أحبك. “

وتلقى عطية تعازي وتعازي المتابعين الذين عبروا عَنّْ حزنهم لما حدث، داعين رحمة والدهم الراحل، سائلاً الله الصبر والعزاء لأسرة الفقيد.

على الصعيد الفني، يشارك الفنان محمد عطية فِيْ مسلسل “روح” تأليف وإخراج سامي كوجان.