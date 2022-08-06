محمد فؤاد لـ عمر كَمْال “هتبقى أحسن من 50 فؤش”.. وسخرية من إطلالة الأخير

أحيا الفنان المصري محمد فؤاد، أمس الجمعة، حفلاً غنائياً مع فنان المهرجان عمر كَمْال بالساحل الشمالي، وسط إشادة من الأول للأخير.

وثق كَمْال، مقطع فِيْديو جمعه الفنان محمد فؤاد، على خشبة المسرح عبر انستجرام، قائلًا “عمر كَمْال مشرف، وصوت الفخر. أحب صوته كثيرًا. فوش، ابني جدي، احذر” . يا عمر تغني كلمات تزعج الناس، أحبك وأريدك أن تكون هناك طوال الوقت، وأراهن أن هذا الرجل سيستمر إن شاء الله ما دام يسمع كلام فوش، ولا الله. لا يزال أفضل من 50 ثعلب “.

من جهته، علق عمر كَمْال على كلمة محمد فؤاد “عمري 17 جئت إليك ووقفت على بابك لأغني معك، وبعد 17 عامًا سأجلب لك أنا أيضًا أحبك وحبك. .

وقد غنى الثنائي “الحب الحقيقي”، الذي صدر فِيْ ألبوم يحمل نفس الاسم للفنان محمد فؤاد، وصدر فِيْ أغسطس 1998، وهُو من كلمات مصطفى كامل، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع أشرف عبده.

أثار ظهُور عمر كَمْال على خشبة المسرح ردود فعل كبيرة من الجمهُور على المواقع الإعلامية، حيث سخر منه المعلقون، متفاجئًا من الإطلالة التي يرتديها، فِيْما اعتبره آخرون مناسبًا للأجواء الصيفِيْة بالساحل الشمالي.

من ناحية أخرى؛ كشف محمد حلمي مدير مهرجانات الفنان حمو بيكا، عَنّْ طرد الأخير من حفل الفنان محمد فؤاد بالساحل الشمالي، واندلعت المعارك بعد أن حاول أحد الحاضرين التقاط صورة معه.

وقال محمد حلمي فِيْ تصريحات خاصة لـ “العرب اليوم”، إن كل الأخبار المتداولة عَنّْ قتال حماة بيكا على الساحل الشمالي كاذبة تماما، منذ أن بدأت الأزمة بدخول حماة بيكا مكان الحفل الذي انقسم إلَّى فئتين، و وجلس نجم المهرجان فِيْ الفئة الأولى.

وأضاف أنه عَنّْدما جلس حماة بيكا فِيْ مقعده المخصص للحزب، كانت هناك مشاجرات كلامية ومعارك مع الجالسين بالقرب من مقعده، مما اضطره لترك المقعد والجلوس فِيْ مكان آخر، بعد 10 دقائق فقط من بدء الحفلة. حفلة موسيقية.

نفى محمد حلمي ما تردد عَنّْ محاولة التقاط صورة مع أحد الحاضرين، للقتال مع الجميع بعد ذلك، بسبب التدافع من حوله.

يذكر أن آخر عمل للفنان محمد فؤاد هُو ألبوم “سلام” الذي قدمه عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” نهاية عام 2022، ومن بين الأغاني الموجودة فِيْ الألبوم “ما يغيرنا طباعة “،” سلام “،” أقول لك “،” الحفلة “