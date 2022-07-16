محمد فؤاد يبكي على الهُواء أمنية حياتي العثور على رفاة شقيقي وأدفن نفسي معاه

لم يستطع الفنان المصري محمد فؤاد احتواء دموعه وانهارت فِيْ نوبة دموع فِيْ الهُواء، بينما كان يتحدث عَنّْ شقيقه الشهِيْد إبراهِيْم فؤاد، بعد اكتشاف مقبرة جماعية لجنود مصريين ضحايا حرب 1967. .

قال فؤاد فِيْ تصريحات متلفزة “مات أخي الذي كان فِيْ عهد الرجل العجوز عام 67. إنه مرجع”. تعيش أسرة بأكَمْلها على أمل أن نلتقي به على الأرض فِيْ يوم من الأيام. سيموت من الألم.

وأضاف “أبي الحاج فؤاد رحمه الله عانى كثيرا. وأي خبر عَنّْ رجوع شخص من السبي ولا داعي لملاحقته فهُو بائس، والله أصعب من خبر السبي”. الشهِيْد الذي تبعه المختفِيْ، الكلمة المفقودة متعبة، كنت متعبًا حتى الآن، ومتعبًا من إرهاق والديّ أيضًا، تعب الأب والأم كان فظيعًا “.

وواصل محمد فؤاد البكاء خلال مداخلة فِيْ برنامج “الحكاية” “أقسم بالله أن أتمنى فِيْ حياتي أن أدفن أخي وأدفن نفسي معه .. أولادنا”.

واختتم حديثه “يسيء بيدك يارب يكون فِيْ خبر سعيد والله القدير يفرح فِيْ ذلك الوقت يغلق شوارع مصر ويغني ويبقى آخر يوم أغني، لا أريد أكثر من ذلك”. . من العالم.”

وكانت الخارجية المصرية قد أكدت أنه تم تكليف السفارة المصرية فِيْ تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية للتحقيق فِيْ حَقيْقَة ما تم تداوله فِيْ وسائل الإعلام حول الأحداث التاريخية فِيْ حرب 1967، والمطالبة بفتح تحقيق لتوضيح المصداقية. من هذه المعلومات.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية فِيْ بيان “رداً على سؤال حول ما تناقلته الصحافة الإسرائيلية عَنّْ الأحداث التاريخية التي وقعت فِيْ حرب 1967، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية السفِيْر أحمد حافظ بأن مصر تم تكليف السفارة فِيْ تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية للتحقيق فِيْ الحَقيْقَة. ما يتم تداوله فِيْ وسائل الإعلام، والمطالبة بإجراء تحقيق لتوضيح مصداقية هذه المعلومات وإبلاغ السلطات المصرية بشكل عاجل بالتفاصيل ذات الصلة. وتواصل السفارة المصرية فِيْ إسرائيل متابعة هذا الموضوع “.