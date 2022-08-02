محمد قبنض التلفزيون السوري يكرر رفض نصوصنا.. ومنتجون “فراطة” يريدون وقف باب الحارة

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة قبند للإنتاج الفني محمد قبند أبرز مشاكل المنتجين السوريين الذين يعانون من بعض الجوانب التي تؤثر على عملية الإنتاج التلفزيوني.

وأوضح قبند، خلال ورشة العمل المسرحية التي نظمتها لجنة صناعة السينما والتلفزيون، أبرز المعاناة التي يعاني منها كَمْنتج، خاصة فِيْما يتعلق بالموافقة على السيناريو من قبل التلفزيون السوري.

وعَنّْ أعماله المستقبلية، كشف قبند أنه حصل على تجربة التمثيل لأول مرة فِيْ مسلسل “قرار وزير”، حيث أقنعه المخرج طارق سواح بالمشاركة فِيْه ولعب دور مسؤول كبير، وقد فعل ذلك. لا. كان الأمر صعبًا عليه كعضو سابق فِيْ مجلس الشعب، وقد أحب هذه التجربة كثيرًا. .

وكشف عَنّْ تعاون فني مع المخرج صفوان نامو على عمل فني وصفه بـ “المثير والمميز” ؛ لكنه لم يكشف عَنّْ تفاصيله، مفضلًا الانتظار حتى بداية مرحلة التصوير.

كَمْا يتم إنتاج مسلسل يتناول سيرة السيد محمد قبند الذي يجد قِصَّة حياته غريبة، وسيكون المسلسل بمثابة مدرس للشعب والجيل الجديد، ويتكون من 90 حلقة، والفنان تيم. حسن هُو أحد المرشحين للدور، وهناك العديد من النجوم الشباب المناسبين للدور، إلَّى جانب ذلك، هناك ثلاث نجوم كبار طلبوا لعب الدور مجانًا، لكن لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن. .

وحول انتقادات مسلسل “باب الحارة” أوضح قبند أن منتقدي المسلسل يشعرون بالغيرة من نجاحه خاصة بعد أن برز فِيْ الوطن العربي.