محمد قنوع أصبحت أرفض التصوير مع بناتي.. وأتمنى ترك هذه العادة السيئة

صرح الفنان السوري محمد قنوع، بأنه يعتبر الاعتذار شجاعة، ولا يجد من الخطأ الاعتذار إذا أخطأ فِيْ حق شخص ما، رغم أنه يسعى إلَّى عدم مضايقة أحد أو الظلم به، لكنه وجه اعتذاره إلَّى. والده الذي يعتبره قصيراً.

وأضاف قنوع، خلال مقابلة مع موقع “العرب اليوم”، أنه يريد الإقلاع عَنّْ التدخين، ويعتبره عادة سيئة يجب القضاء عليها، ويعتبر أن خطأ حياته لم يكن تعلم اللغة الإنجليزية منذ الصغر، وهناك الكثير. هناك فرص ضائعة بسبب افتقارهم إلَّى إتقان اللغة الإنجليزية.

وكشف عَنّْ خوفه من القطط، بينما أجمل ذكرى فِيْ حياته ذكرى زواجه.

وعَنّْ المشاهد الأقرب إلَّى قلبه خلال مسيرته الفنية، أوضح أنها لوحة جمعها الفنان ياسر العظمة، تحت عَنّْوان “كل شيء على ما يرام” فِيْ مسلسل “مرايا مشهُورة”.

وأضاف أنه لا يتبع الموضة ويرتدي ما هُو مريح ومناسب، حيث تختار زوجته وتشتري ما يناسبها.

وحول علاقته بالشبكات الاجتماعية ؛ وأوضح محمد قنوع أنه اعتاد مشاركة صوره مع أفراد أسرته فِيْ مناسبات مثل أعياد ميلاد أطفاله، وكان يوثق صورة من مسلسل قبل عرضها بقصد إعلام الجمهُور بتورطه فِيْ هذا العمل وليس مع الجمهُور. نية خلق موقف أو “اتجاه”، وسبق أن اتخذت قرارًا بعدم نشر أي شيء على الشبكات الاجتماعية لأن الحياة الخاصة والشخصية لها قدسيتها وخصوصيتها.