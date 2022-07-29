محمد محسن يحتفل بعيد ميلاد هبة مجدي وذكرى زواجهما

احتفل الفنان محمد محسن، خلال الساعات الماضية، بعيد ميلاد زوجته الفنانة هبة مجدي، والذي تزامن مع الذكرى السادسة لزواجهما.

ونشر محسن، عبر حسابه الرسمي على فِيْسبوك، صورة للفنانة هبة مجدي، وعلق عليها قائلاً “عيد ميلادنا السادس عيد ميلاد حبيبة الروح يا هبة … يارب بارك السنوات القادمة” واحمي دهب. وموسى “.

احتفل الثنائي هبة مجدي ومحمد محسن، الثلاثاء 26 يوليو 2016، بعقد قرانهما فِيْ فندق شهِيْر، لإنهاء قِصَّة حبهما بالزواج رغم العقبات التي واجهتهما وكادت أن تفسد علاقتهما، لكن التصاقهما المتبادل صنع الأمور. أسهل فِيْ عودة الماء إلَّى مجراه ليقرر عقد الزواج. .

بدأت قصتهم بالتوازي مع كواليس مسرحية “ليلة الألف ليلة” التي شاركوا فِيْها أمام النجم يحيى الفخراني، حيث ظهرت بوادر الحب التي جمعت العروسين، وأصبحوا هم إعلان خطوبتهما فِيْ الليلة الأخيرة من المسرحية.

أُعلن الخطوبة بحضور النجوم ؛ أنوشكا وفتوح أحمد وأشرف زكي، حيث غنى محسن هبة أغنية “بحبك منذ فترة طويلة” وأحضر كعكة للاحتفال، وشهد عقد الزواج الفنان يحيى الفخراني بناء على طلب العروسين. ليشهدوا عقد النكاح سنة 2016.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي مسلسل “المداح 2” الذي عرض ضمن ماراثون رمضان الماضي بطولة حمادة هلال، سحر الصايغ، كَمْال أبوريا، سحر الصايغ، و. تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد سمير فرج.

شاركت هبة مجدي فِيْ ظهُور زوجها فِيْ كليب “أسلم يا مصر”، الذي صوره مؤخرًا فِيْ شوارع وسط المدينة، بمشاركة عدد من المواطنين، وذلك قبل الاحتفالات بذكرى ثورة 23 عامًا. يوليو.

ومحمد محسن مطرب وكاتب أغاني وممثل، ونتيجة مسيرته الفنية كَمْطرب لديه ألبومان من أغنيته الخاصة، أولهما أغنية “اللاف فِيْ شععيك” ثم ألبوم “حبايب زمان”. ومن أشهر أغانيه أغاني “من جديدة” و “هدنك حياة” و “تجربة الوحدة”.

لم يكتف محمد محسن بالغناء، فقد ترك بصماته على عالم الدراما والمسرح بعدة أعمال منها مسلسل “زي الورد” ومسرحية “ليلة واحدة من ألف ليلة” بمشاركة القادر. الفنان يحيى الفخراني والفنانة هبة مجدي.