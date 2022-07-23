محمد منير يتراجع عن تشجيع الأهلي أنا زملكاوي

أكد المطرب المصري المعروف، محمد منير، عضويته في نادي الزمالك، نافيا تحوله إلى نادي الأهلي الترفيهي، كما صرح منذ فترة طويلة، معربا عن سعادته الكبيرة بفوز الأبيض في المنتخب المصري. نهائي. صَحن.

وقال منير في تصريحات متلفزة “أنا سعيد بكل ما يتوج به الزمالك كأس مصر، والنتيجة لا تقلقني بقدر التتويج باللقب، وتصريحاتي حول تحول انتمائي للأهلي”. كانت لحظة غضب

ووعد منير بإقامة حفل خاص بنادي الزمالك بمناسبة الفوز بكأس مصر، فيما وجه رسالة خاصة إلى محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد القلعة البيضاء قائلا “خارق وعبقري وسعيد بك يا بني”. لي بلدي “.

فاز الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك بكأس مصر، بعد فوزه على الأهلي، بهدفين مقابل هدف واحد، أول أمس الخميس.