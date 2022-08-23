محمد نور يتوسط للصلح بين حمو بيكا ونقابة الموسيقيين

أكد محمد حلمي مدير المهرجانات حمو بيكا، أن الفنان محمد نور توسط فِيْ المصالحة بين بيكا ونقابة المهن الموسيقية، فِيْ إطار أزماته مع أحمد رمضان أمين عام النقابة، عَنّْد وصول الثنائي. ساحات التقاضي.

وقال المدير التجاري لحماة بيكا لـ “العرب اليوم” إن اتصالاً هاتفِيْاً بين محمد نور وحماة بيكا أكد له أنه سيتوسط لإيجاد حل ودي مع النقابة للحصول على تصريح عمل سنوي مماثل لما يحدث مع الآخرين. مشيرين الى انه سيتحدث ايضا مع الامين العام للنقابة للتنازل عَنّْ القضايا وحل الامور بينهم وديا.

وأوضح محمد حلمي، أن حمو بيكا لا يسعى إلَّى حلول قضائية، حيث رحب بالحلول الودية، خاصة أنه لم يجد شيئًا جديدًا بشأن حلول الأزمة أو أين ذهبت هذه القضايا، مبينًا أن المحامي محمد حمودة هُو المسؤول عَنّْ القضايا التي بيكا. يكافح من أجل التمكن من العمل بشكل رسمي، واستمر، وهذه الفترة تمثل ترخيصًا للقضاة، ولا توجد تفاصيل حول القضية.

وأشار محمد حلمي إلَّى أن حماة بيكا هُو الوحيد من بين نجمات أغاني المهرجانات الذين لا يعملون فِيْ مصر ولا يؤدون أي حفلات، على عكس غيرهم ممن لديهم تصاريح عمل سنوية وحفلات حية، وهُو ما يعتبر ضعف شديد الحساسية. رداً على ذلك، فشلت حمو بيكا فِيْ الاختبارات التي أجرتها أمام لجنة الاستماع التابعة للنقابة.

وكانت الفنانة حما بيكا قد عبرت عَنّْ غضبها من قرارات اتحاد المهن الموسيقية منعته من الغناء، فِيْما سمحت للعديد من زملائه، منوهاً بأنهم منعوه من الغناء لأنه لم يدفع لهم رشاوى، بحسب حديثه.

وقالت بيكا عبر بث مباشر عبر صفحتها على فِيْسبوك “كفى لي الله، وهُو خير وكيل، لكل من آذاني ووقف فِيْ طريقي”. العمل، حتى يعلموا أنك تريدهم أن يدفعوا ”، أوضح أن القانون هُو السبيل الوحيد لاستعادة حقوقه المفقودة من خلاله، وأكد أنه باشر إجراءات لمقاضاة كل من طلب منه رشوة. وابتزازه.

يشار إلَّى أن اتحاد المهن الموسيقية المصرية أصدر قرارًا بمنع 11 فنانًا من المهرجانات من الغناء، من بينهم حمو بيكا. لفشله فِيْ امتحانات نقابة الصوت.