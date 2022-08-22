محمد نور “يسعد” النصر.. و”يحبط” الاتحاد قبل الموسم الجديد

محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد والفريق السعودي الأول لكرة القدم، “أحبط” جماهِيْر العميد، قبل أيام فقط من انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

يدخل الاتحاد العام الرياضي الجديد، بعد موسم صفري فِيْ 2022-2022، خسر فِيْه أول فريق كرة قدم جميع البطولات المحلية.

اقرأ أيضا

البلطان يرعب الهلال والنصر .. و “يتفق” مع نجم الأهلي رسمياً

بعد عودة العلاقات مع الاتحاد. مفاوضات تاريخية بين فِيْكتوريا وحمد الله

“أكبر صفقة مبادلة بين الهلال والنصر” .. قرار يحسم الخلاف رسمياً

وخسر العميد لقب الدوري السعودي للمحترفِيْن فِيْ الجولة الماضية، وخرج أيضا من الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفِيْن أمام الفِيْحاء.

* محمد نور “سعيد” بالنصر والاتحاد “محبط”.

وفِيْ هذا السياق توقع نور، فِيْ مقطع فِيْديو، معاناة الاتحاد وجميع الأندية ضد فريق النصر، فِيْ الموسم الرياضي الجديد.

أنظر أيضا

“سحب المنافسة المالية من النصر” تطور رسمي فِيْ قضية Lagame

تم الاتفاق مع 10 ملايين .. شباب يقررون صفقة “إسبانية” صيف 2022

وقال نور فِيْ مقطع الفِيْديو الذي نشر على موقع التدوين الصغير “تويتر” “أقسم بالله لا ميول … كل الأندية ستعاني النصر هذا الموسم”.

جاءت تصريحات أسطورة الكرة السعودية رغم “المستوى السيئ” الذي قدم فِيْه فريق النصر الأول لكرة القدم نفسه فِيْ المباريات الودية التحضيرية.