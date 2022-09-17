محمد هنيدي يحذر متابعيه من “هاكر جديد وذكي”.. ويوثق ما حدث معه‎‎

حذر الممثل المصري محمد هنيدي الجمهُور من عملية قرصنة “ذكية” يتعرض لها البعض عبر البريد الإلكتروني.

وثقت هنيدي، عبر حسابها على تويتر، صورة لمحاولة اختراق تفاصيل حسابها على موقع المدونات الصغيرة.

كتب هنيدي “هذه محاولة اختراق جديدة وذكية للغاية. كل من باع هذا الميل فِيْ الأصل هُو مخترق، ويخيفك إذا تمكن شخص ما من الدخول إلَّى حسابك ولديك رَابِطْ يغير كلمة مرورك.”

وأضاف “بمجرد دخولك ما دمت خائفًا وحاول متابعة حسابك وإدخال بياناتك بيديك ؛ ستنتقل كلمة المرور إلَّى المخترق وسيتم فقد حسابك، فكن حذرًا، خاصةً أصحاب الحسابات الكبيرة “.

وكان محمد هنيدي قد نشر أغنية “أعجبني الآن” للفنان المصري بهاء سلطان، الذي ظهر مؤخرًا ووضع صورته على ملصق الأغنية بدلاً من بهاء سلطان.

وقال هنيدي مازحا، بهاء سلطان، “مبروك لبهاء سلطان على الألبوم الجديد، لكن أرجو ألا تقلد نفسك مرة أخرى، بهاء، وأن تأخذ كل التفاصيل”.

فِيْ سياق ذلك ؛ رد الفنان بهاء سلطان على الجدل بسبب ظهُوره الأخير بأغنية “الآن أعجبتني” التي وصفها محبوها بأنها غير معروفة.

وقال بهاء سلطان إن فريقه هُو من أحاله إلَّى هذه الفكرة، خاصة أنهم راهنوا دائمًا على نجاح أعماله الغنائية، لما يحظى به من قبول كبير، وشعبية أكبر له فِيْ مصر والوطن العربي. العالم، موضحًا أن حالة الجدل الكبير التي مرت بها الشبكات الاجتماعية فاقت توقعاتهم.

أحدث أعمال محمد هنيدي

يذكر أن محمد هنيدي شارك فِيْ فِيْلم “المانس والنمس”، ودارت أحداثه فِيْ إطار كوميدي، حول تحسين، التي تعيش مع والدتها وشقيقتها، وتعمل فِيْ بيت رعب فِيْ منتزه. الملاهِيْ حيث يلتقي بالفتاة نرمين ويتعلق قلبه بها، لكنه يتفاجأ ؛ عَنّْدما اكتشف أنها من قبيلة جين، التي تدعى نيمز، وأنهم يسعون إلَّى زيادة نسلهم بالزواج من تحسين ونرمين.

ضم العمل العديد من الفنانين منهم محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، وتأليف وإخراج شريف عرفة.