محمد يسري يصاب بأزمة قلبية مفاجئة.. وشقيقته هنا تكشف تطورات حالته

طمأنت الفنانة المصرية الشابة هنا إبراهِيْم يسري الحضور على الحالة الصحية لشقيقها الفنان محمد إبراهِيْم يسري، بعد إصابته بنوبة قلبية مفاجئة تسببت فِيْ نقله إلَّى المستشفى ووضعه فِيْ العَنّْاية المركزة.

وقالت هنا إبراهِيْم يسري، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، إن شقيقها خضع لقسطرة قلبية وهُو فِيْ وحدة العَنّْاية المركزة بمستشفى خاص، مبينة أن الطبيب المعالج قرر وضعه تحت الملاحظة الطبية لمدة يومين، وبعدها سيغادر المستشفى. مستشفى.

وأوضح أن شقيقه ليس لديه تاريخ من الإصابة بأمراض القلب ولا أحد فِيْ الأسرة لديه تاريخ من أمراض القلب، وأنه لم يتعرض لحالة من الغضب أو الانفعال حتى أصيب بنوبة قلبية، لكنها حدثت فجأة.

وأشارت الفنانة المصرية إلَّى أن شقيقها سيغادر وحدة العَنّْاية المركزة والمستشفى بعد يومين يقضي بعدها فترة نقاهة بالمنزل مع المراقبة الطبية حتى تستقر حالته الصحية ويعود إلَّى حياته الطبيعية.

وهنا أعلنت إبراهِيْم يسري، ابنة الفنان الراحل إبراهِيْم يسري، إصابة شقيقها “محمد” بنوبة قلبية، حيث كتب على إنستجرام قِصَّة “الله يحفظك حبيبتي، الحمد لله على حضرتك”. سلامتي حبيبي قلبي عاجل بعد إصابته بنوبة قلبية حادة.

شارك الفنان محمد يسري، خلال الموسم قبل الأخير من رمضان، فِيْ مسلسل “ديل راجل”، بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وإنعام سالوسة، وعصام السقا، وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج. أحمد صالح، وفِيْ انتظار العرض، سيعرض مسلسله الجديد “وعد الشيطان” قريباً على إحدى المنصات الإلكترونية.

يذكر أن ابنة إبراهِيْم يسري تحدثت فِيْ الساعات القليلة الماضية عَنّْ الفنان المصري فاروق الفِيْشاوي، فِيْ الذكرى الثالثة لرحيلها، حيث كانت على علاقة بوالدها الراحل الفنان إبراهِيْم يسري، قائلة “فاروق- كان الفِيْشاوي مقربًا من أبي، وهذا جزء من عائلتنا “، يتابع” وكان من المقربين من لينا سميرة سعيد وفاروق الفِيْشاوي ونهال عَنّْبر، فنحن نعتبرهم عائلتنا الثانية وعلى اتصال دائم بنا. .. “