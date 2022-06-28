محمود التهامي لـ هاني شاكر كنت أتمنى أن أقاضيك وأنت نقيب

واصل المطرب الديني محمود التهامي هجومه على الفنان المصري هاني شاكر بعد استقالته من منصب “نقيب المهن الموسيقية”، موضحًا أنه يريد إنهاء هذا الخلاف وسحب حقوقه منه ومن النقابة. .

وكتب محمود التهامي تدوينة على حسابه الرسمي على موقع “فِيْسبوك” أكد فِيْها أن “الفارس لا يشتبك مع خصمه وهُو مترجل”. أقاضيك وأنت قائد الموسيقيين، يستمر هذا القتال وأنت قائد الموسيقيين.

أعرب نجل المطرب الديني ياسين التهامي، عَنّْ تقديره للفن الذي قدمه هاني شاكر فِيْ مسيرته الفنية بعيدًا عَنّْ منصبه السابق، وعلق قائلاً “لكَمْ أسمى تقديري كفنان كبير بعيدًا عَنّْ النقابة. “

وأشار محمود التهامي إلَّى أنه مستمر فِيْ محاربة نقابة المهن الموسيقية لاستعادة حقه، لأنه لا يفتح باب العضوية للمغنين، فكتب على مدونته “إن شاء الله سيواصل محاربة اتحاد المهن الموسيقية، ويبقى حقي مارجش، وقد أخذه من أمين عام النقابة ولجنة العمل بأسوان وكل السلط، “له الحق قانونا فِيْ إلحاق الأذى باسمي واسم عائلتي”.

وأشار محمود التهامي فِيْ تصريحات صحفِيْة إلَّى أنه حزن لرؤية المؤتمر الذي عقد مؤخرا فِيْ نقابة المهن الموسيقية للمصالحة بين مطرب الحزب الشعبي حسن شاكوش وعازفِيْ الإيقاع، قائلا عار عليك هاني شاكر. ما قصته حتى تجلسي معه فِيْ المقام الأول

وأكد التهامي أنه لم يتابع المؤتمر، قائلاً “اكتفِيْت بالقول كفى الله هاني شاكر، واستيقظت فِيْ الصباح لأجدهم يضربون بعضهم البعض حزينًا جدًا لأننا أتينا. أ. هذه مصر، وفنها رائع، ومغنيو المهرجان لا يقدمون فنًا حقيقيًا “.

واندلعت الأزمة بين هاني شاكر والشيخ محمود التهامي، عَنّْدما اتهم الأخير النقابة بتجاهل المطربين، على حساب المطربين فِيْ المهرجان، لافتًا إلَّى أن المطرب ليس له حقوق فِيْ النقابة.

وشن محمود التهامي هجوماً لاذعاً على مطربي الحزب الشعبي، قائلاً خلال مقابلة تلفزيونية “أنتم فقير بالثقافة والبضائع، ولكَمْ المال فقط”.