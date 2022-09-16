محمود المهدي طليق منة عرفة يحاول مصالحة أشرف زكي بعد حكَمْ حبسه سنة‎‎

يبدو أن الأزمة بين محمود المهدي، المطلقة المصرية منة عرفة، وكابتن نقابة الممثلين المصريين أشرف زكي، فِيْ طريقها إلَّى حل ودي من خلال المصالحة بين الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن رئيس اتحاد السينما، مسعد فودة، يحاول حل الأزمة، ومن المتوقع أن يتدخل لوضع حد لها قريبًا.

وكانت محكَمْة مصرية قد قضت، الثلاثاء الماضي، بسجن محمود المهدي، زوجة زوجته السابقة منة عرفة، لمدة عام مع الأشغال الشاقة، وغرامة قدرها عشرة آلاف جنيه وكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه.

وأدين المهدي بتهمة “إهانة الفنان أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا فِيْ إحدى الصحف”.

قال شعبان سعيد، محامي أشرف زكي، فِيْ تصريحات صحفِيْة، إنه لجأ إلَّى رفع دعوى قضائية ضد المهدي بتهمة سب وقذف الفنان أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، من خلال النشر فِيْ الصحف، وكانت تصريحاته ذكرت على نطاق واسع. مما يلحق الأذى بالفنان وزوجته.

وبعث سعيد بخطاب شكر للعدالة المصرية “إن شاء الله هذا الحكَمْ نهائي قريبًا وسيكون وراء القضبان حتى يدفع ثمن الجرائم التي ارتكبها بحق موكلي وعائلته والعديد من الفنانين، والقانون هُو من يعلم الناس الردع وبفضل القضاء المصري “.

وسبق أن أغلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فِيْ مصر، حسابات محمود المهدي، على فِيْسبوك وإنستجرام، فِيْ مايو الماضي، بعد أن نشر سلسلة من المشاركات التي تضمنت “تشويه سمعة وتشهِيْر بأعراض مختلف الفنانين المصريين”، بحسب لقرار المجلس.

ظهُور محمود المهدي بعد صدور الحكَمْ

وكان محمود المهدي قد تجاهل عقوبة السجن لمدة عام، لكنه ظهر فِيْ مقطع فِيْديو نشره على حسابه الشخصي على “إنستجرام”، تحدث خلاله عَنّْ مشاريعه الفنية الجديدة، قائلاً “إنه يستعد لإطلاق إعلان جديد. أغنية وفِيْلم بعَنّْوان “الفرصة”.

وأضافت فريد منة عرفة، فِيْ الفِيْديو، أن فِيْلمها الجديد لا يحتوي على قبلات ولا مشاهد ساخنة، وعلقت “الفِيْلم ليس له رئيس ولا مشاهد بذيئة، وهذا ما كنت تقاتل من أجله”.