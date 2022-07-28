محمود جاد يوضح موقف محمد صلاح من عرض ويجان الإنجليزي

كشف محمود جاد حارس مرمى فريق إنبي الأول لكرة القدم، تفاصيل عرض ويجان الإنجليزي وموقف محمد صلاح منه.

وقال جاد، في تصريحات متلفزة، إن رئيس نادي ويجان جاء إلى مصر وجلس مع مسؤولي إنبي.

وتابع “المفاوضات معلقة لبعض الاستثناءات، لكن النادي الإنجليزي يعرف ماذا يفعل، لذا قدموا عرضًا رسميًا”.

وتابع “ويغان يتطلع لإعاري لناد أوروبي لمنحني المزيد من الخبرة. أتمنى أن تنهي المفاوضات بنجاح”.

وأوضح “محمد صلاح لم يتصل بي بخصوص وصول عرض لي من ويجان”.

وأشار “لقد رأينا منتخبات أفريقية مع الكثير من المحترفين. لدينا فريق رائع ويشرفني أن أمثله، لكنني أتمنى أن يزداد عدد المحترفين مثل الفرق الأخرى”.

وأضاف “المنتخب المصري سيستفيد من فتح المجال للاعبين المحترفين، حتى لو كان الأداء المالي ضعيفًا في البداية”.

وختم “ويغان ملتزم بعقدي، وأنا متمسك بالانتقال إليهم، وكان شرفًا لي أن أتحدث إلى رئيس النادي. أتطلع إلى أن أصبح محترفًا”.