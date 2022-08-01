محمود طاهر أتابع كبوة الأهلي ..وهذه حقيقة عودتي للرياضة المصرية

أكد محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، متابعته للأحمر، موضحًا حقيقة عودته للرياضة المصرية.

وقال محمود طاهر في تصريحات تليفزيونية “أنا أتابع أخبار الأهلي باستمرار لأنني مشجع أولا وقبل كل شيء”.

وأوضح “ما يحدث الآن في القلعة الحمراء، هو مجرد انتكاسة، لظروف معينة، لكنها ستبقى الأهلي”.

وتابع “أتمنى دائما التوفيق للنادي وخروجه من كساده الحالي، مشيرا إلى أن مجلسه عمل بإخلاص خلال تواجده وقدم كل ما لديه”.

وأضاف “أنا موجود في الرياضة المصرية بشكل عام ولم أتأخر عنها أو لمصر، لكن الرغبة في العودة الآن غير موجودة، وقد تكون موجودة إذا سمحت الظروف بذلك”.

وعن حضوره في نادي ألميريا المملوك لتركي آل الشيخ رئيس الهيئة السعودية للترفيه، قال “حضرت هذه المناسبة لخير محمد جمال العاصي مدير عام النادي الإسباني”.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

ويواجه الأهلي فاركو الثلاثاء المقبل 2 أغسطس في الدوري الممتاز. في الجولة الثامنة والعشرين.

ستبدأ المباراة في تمام الساعة 900 مساءً يوم الثلاثاء 2 أغسطس.

ترتيب الدوري المصري

يحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة.

الزمالك في صدارة جدول الدوري برصيد 63 نقطة، وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 59.