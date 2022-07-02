محمود ياسين جونيور يكشف سبب خلاف والده مع ياسمين عبد العزيز

كشف الفنان المصري الشاب، محمود ياسين جونيور، عَنّْ تفاصيل علاقته بالقراءة، مؤكدا أنه لا يتقبلها بقدر جده، لكنه يحاول طوال الوقت تثقيف نفسه قدر المستطاع.

وأضاف جونيور، خلال لقائه بـ “العرب اليوم”، أنه شخص يتمتع بصحة جيدة، وأنه دائمًا ما يحافظ على لياقته من خلال ممارسة الرياضة والذهاب إلَّى الجيم، مضيفًا أنه لم يشرب السجائر أو الشيشة طوال حياته، ويعيش كل شيء. الوقت. وقت النظام الغذائي.

كَمْا أكد حفِيْد الفنان محمود ياسين، أنه سبق له أن رفض عرض إعلان جديد عَنّْ شيء مشابه للسجائر، حتى لا يضر الجمهُور.

كشف الفنان الشاب كواليس دخوله مجال التمثيل رغم رفض والده، حتى تدرب بشكل مكثف على التمثيل وأقنعه.

قال محمود ياسين جونيور إن والده طلب منه تجربة أداء لمسلسله “نصيب وقسمك 3″، وشارك فِيْه، ثم رشحه مرة أخرى للمشاركة فِيْ مسلسل “الفتوى” مع الفنان ياسر. جلال.

ومضى يقول إنه لم يغادر ملعب كرة القدم من أجل التمثيل، ولكن بعد سنوات عديدة فِيْ هذا المجال، وجد أنه يريد أن يكون ممثلاً طوال حياته.

وأشار فِيْ مقابلة إلَّى الخلاف بين والده والممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز خلال مسلسل “علي معلوش كبير”.

وقال الفنان الشاب إن جده الراحل محمود ياسين أشاد بأدائه وقال له إنه سيكون أفضل منه فِيْ المستقبل، وهذه الرسالة تصيبه بشدة كلما شعر بالإحباط.