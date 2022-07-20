محمود ياسين يرد على متابع سأله عَنّْ وشم صدره.. حرام أم حلال

تعرض الفنان الشاب محمود ياسين، حفِيْد الفنان الراحل محمود ياسين، لانتقادات بسبب الوشم الذي وضعه على صدره.

فتح محمود ياسين باب الانفتاح بينه وبين متابعيه عبر خاصية إنستجرام، ومن بين الأسئلة التي تلقاها متابع يسأل عما إذا كان يعلم أن الوشم ممنوع، وكان سؤاله كالتالي أنت فنان وشم … لا أعرف ما هُو محظور

ورد محمود ياسين على السؤال بقوله “أنا من قرأته من قراءاتي فِيْ هذا الموضوع، وهُو ممنوع فِيْ حال وصوله إلَّى الدم وخروج الدم … وهذا غير مسموح به …

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعقلانية محمود ياسين وقدرته على إيصال معلوماته بأدب.

وأشاد كثيرون بتعليم محمود ياسين وعدم محاولته استفزاز أتباعه أو الرد عليهم بشكل غير لائق. وعلق أحدهم “ردودكَمْ على الناس تدل على حسن تعليمكَمْ، فسبحان الله كَمْا تعلم رانيا محمود ياسين. الله يزيدك نعمتك ويظهر لك الحق كالحق ويهبك أتباعه وباطله كباطل ويغنيك عَنّْها، فنحن جميعًا عابرون فِيْ الدنيا قريبون أو بعيدون، نسير، ولا تنفعَنّْا إلا الأعمال الصالحة.

من ناحية أخرى، كان لدى آخرين من أتباعه ردود مختلفة تنتقد وشم جسده، وكتب أحدهم “لماذا مازلت تعمل ما هُو المنفعة مني والناس الذين يمتدحون ثقافتهم وعقولهم بعد كورونا يضحكونني. لقد أصيب الناس بالجنون حقًا “.

من ناحية أخرى، دافع عدد كبير من متابعي محمود ياسين عَنّْ نجمهم، وطالبوا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الحكَمْ مسبقًا على الفنانة المصرية الشابة، وقال آخرون إن الوشم قرار شخصي ولا داعي للتدخل. فِيْ قرارات الآخرين.

يطرح سؤال المتابع بعد أن شارك محمود صورة له عبر حسابه على إنستجرام، يظهر فِيْها أمام المسبح، يظهر فِيْها الوشم على صدره.

الجدير بالذكر أن محمود يتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ويحافظ دائمًا على لياقته من خلال ممارسة الرياضة والذهاب إلَّى الجيم. كَمْا أنه يرفض تدخين السجائر أو الشيشة.

أكد حفِيْد الفنان محمود ياسين، فِيْ إحدى مقابلاته، أنه سبق له أن رفض عرض إعلان جديد لشيء يشبه السجائر، حتى لا يضر الجمهُور.

وكشف الفنان الشاب خلال لقائه بموقع “العرب اليوم”، عَنّْ كواليس دخوله مجال التمثيل رغم رفض والده، حتى تدرب بشكل مكثف على التمثيل وأقنعه، قائلا إن والده سأله. لأخذ تجربة أداء لمسلسله “نسيبي وقسمك 3″، وشارك فِيْه، ثم رشحه مرة أخرى للمشاركة فِيْ مسلسل “الفتوى” مع الفنان ياسر جلال.

وأضاف محمود ياسين أنه لم يغادر الملعب من أجل التمثيل، لكن بعد سنوات طويلة فِيْ هذا المجال وجد أنه يريد أن يكون ممثلاً.