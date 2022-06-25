مخاطر شرب القهوة بكثرة والسبب الخفي للتعب

مخاطر شرب الكثير من القهوة والسبب الخفي للإرهاق – عندما ينضب الأدينوزين (عملة طاقة الجسم)، فإنه يتراكم خلال النهار وبحلول نهاية اليوم يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس.

يمنع الكافيين هذه المادة الكيميائية الطبيعية مما يسمح بزيادة الدوبامين والسيروتونين والغلوتامات و GAB. عندما تزيد من هذه النواقل العصبية، تحصل على المزيد من الوضوح الذهني والإبداع والطاقة

عندما تستهلك الكافيين بمرور الوقت أو بكميات كبيرة، تبدأ في بناء المقاومة في الخلايا.

ستحتاج إلى المزيد والمزيد منه لإنشاء نفس التأثير، وسيبدأ في التأثير سلبًا على النواقل العصبية الخاصة بك.

لهذا السبب، بعد تناول الكافيين، قد تواجه بعض الآثار الجانبية للكافيين مثل

عصبية، أرق، تسارع ضربات القلب، اكتئاب، تهيج، قلق

استنزاف الكافيين

فيتامين ب 1، فيتامين ب 5، فيتامين ب 6

الوقود الحقيقي للجسم

الكيتونات والأحماض الدهنية والجلوكوز

ما أوصي به

قلل من تناول الكافيين (فنجان قهوة في الصباح)

لزيادة الطاقة، تناول الكيتونات الخارجية أو زيت MCT

لماذا قد تكون متعبا

محتوى منخفض من فيتامين د

انخفاض البوتاسيوم

منخفض البروتين

انخفاض / ارتفاع نسبة السكر في الدم

انخفاض نشاط الغدة الدرقية

مستويات هرمون التستوستيرون المنخفضة

قلة النوم

فقر الدم

مخاطر الإفراط في شرب القهوة والسبب الخفي للإرهاق