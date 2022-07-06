مخاطر ضخمة وركود عالمي.. رسالة مديرة صندوق النقد الدولي

لم تستبعد كريستالينا جورجيفا، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، حدوث ركود عالمي فِيْ عام 2023، مع تزايد المخاطر على الاقتصاد.

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، يوم الأربعاء، إن آفاق الاقتصاد العالمي “ساءت بشكل كبير” منذ أبريل / نيسان، وإنها لا تستطيع استبعاد احتمال حدوث ركود عالمي العام المقبل، بالنظر إلَّى المخاطر الهائلة التي ينطوي عليها الأمر.

وقالت لرويترز إنه فِيْ الأسابيع المقبلة سيخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي 3.6 بالمئة للمرة الثالثة هذا العام مضيفة أن اقتصاديي الصندوق ما زالوا يعدون النسب النهائية الجديدة.

من المتوقع أن ينشر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة لعامي 2022 و 2023 فِيْ أواخر يوليو، بعد خفض توقعاته بنحو 1٪ فِيْ أبريل.

حقق الاقتصاد العالمي معدل نمو بلغ 6.1٪ فِيْ عام 2022.