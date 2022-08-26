مخاطر عديدة لـ إبر التخسيس إليك أبرزها

إبر Osmbek و Saxenda للتنحيف هي إبر تستخدم للمساعدة في التخلص من الوزن الزائد، وهناك أنواع مختلفة، يتم حقن بعضها في مناطق معينة من تراكم الدهون ؛ يعمل على إذابة هذه الدهون محليًا، حتى تلك التي يتم حقنها تحت الجلد، ويعمل على تحفيز الجسم كله على إنقاص الوزن من خلال آليات مختلفة.

قمع الشهية

وقال استشاري ورئيس قسم السكري والغدد الصماء بمستشفى الحرس الوطني الدكتور رائد الداهش لـ “المواطن” إن إبر التخسيس تعمل على سد الشهية وإبطاء عملية الهضم مما يساعد على إنقاص الوزن. . علما أن هناك حالات تقل أوزانها ما بين 20 إلى 30 كجم.

أنواع إبر التخسيس

قال الدهش هناك نوعان من إبر التنحيف، أحدهما يؤخذ يومياً والآخر أسبوعياً، ويستهدف هذه الإبر مرضى السكري الذين تزيد كتلتهم عن 30.

المضاعفات الجانبية

وكشف عن الآثار الجانبية المتوقعة لإبر التنحيف، مثل الغثيان وقلة الشهية، مشيراً إلى أن البعض قد يعاني أيضاً من الإمساك أو الإسهال.

مخاطر إبر التنحيف

وشدد الدهش على ضرورة أخذ هذه الإبر بعد استشارة الطبيب لمعرفة التاريخ الطبي الكامل وإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة سبب السمنة لدى المريض.

وأضاف أن الكثير من الناس يأخذون إبر التنحيف دون استشارة الطبيب، ثم يضطرون للذهاب إلى غرفة الطوارئ، وبعضهم مصاب بالتهاب البنكرياس، لذلك يجب معالجة هذه الإبر بحذر.