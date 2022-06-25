مخاطر وعلامات قلّة النوم

مخاطر وعلامات قلة النوم – النوم حالة طبيعية من الاسترخاء في الكائنات الحية، يتم خلالها تقليل الحركة الإرادية والإحساس بما يحدث في البيئة، ولا يمكن اعتبار النوم فقدانًا للوعي.

بل هو تغيير في حالة الوعي، ولا تزال الأبحاث جارية حول الوظيفة الرئيسية للنوم، ولكن هناك اعتقاد شائع بأن النوم ظاهرة طبيعية لإعادة تنظيم نشاط الدماغ والأنشطة الحيوية الأخرى في الكائنات الحية.

يعتقد الكثير من الناس أنهم يحصلون على قسط كافٍ من النوم، لكنهم في الواقع لا ينامون بشكل كافٍ أو لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم.

فيما يلي بعض الآثار المترتبة على قلة النوم أو سوء نوعية النوم

فقدان الإبداع.

فقدان التركيز

فقدان الحدة في حل المشكلات والتعلم.

تعب بعد الظهر

زيادة الشهية؛

زيادة فرص الإصابة بمرض السكري.

القلق.

الكساد.

قلة النوم يمكن أن تسبب ما يلي

زيادة خطر الإصابة بمرض السكري. قلة النوم تدمر نسبة السكر في الدم.

يضعف جهاز المناعة.

زيادة الكورتيزول.

هذا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة إذا كنت تمارس الرياضة.

معدل ذكاء منخفض.

مخاطر وعلامات قلة النوم

نحتاج إلى 6.5 إلى 7.5 ساعة من النوم إذا نامنا جيدًا. إذا لم يكن النوم جيدًا، فأنت بحاجة إلى أكثر من 8 أو 9 ساعات.

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