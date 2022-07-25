مخالفة أكثر من 340 سائقًا للأجرة لعدم التزامهم بالزي المخصص

كثفت هيئة النقل العام جولاتها في مراقبة نشاط سيارات الأجرة للتأكد من التزام السائقين بالزي الرسمي المحدد، وأسفرت الحملات عن مخالفة 349 سائقاً، من خلال أكثر من 6000 اختبار حتى الآن، بمختلف مناطق المملكة.

بدلة مخصصة

وأعلنت الهيئة أن قواعد اللباس لسائقي سيارات الأجرة العامة وأسعار المطار والأسعار الخاصة، بالإضافة إلى سائقي تطبيقات نقل الركاب، دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 12 يوليو، لتصبح مطلبًا أساسيًا لممارسة هذه الأنشطة وفقًا مع أحكام اللوائح التي تنظم نشاط سيارات الأجرة وسماسرة الأسعار والتوجيهات. وذلك من أجل رفع مستوى جودة الخدمات في أنشطة النقل بشكل عام وفي المعدل والتوجيه بشكل خاص، بما يساهم في تحسين المظهر العام والانطباع الإيجابي لهذه الخدمات الحيوية وارتباطها المباشر مع الجميع. شرائح المجتمع.

الالتزام بارتداء بدلة أو قميص وطني

وأجبرت الهيئة سائقي سيارات الأجرة على ارتداء الزي الوطني أو القميص الرمادي بأكمام طويلة، والسراويل السوداء والحزام، بالإضافة إلى وضع بطاقة تعريفية، موضحة أنه يمكن للسائق إضافة سترة أو معطف حسب الضرورة. تطبق جميع الشركات المرخصة المتطلبات التي تضمن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

آلية تقديم الشكوى

ودعت هيئة النقل العام كل من يرغب في الإبلاغ عن أي مخالفة في أنشطة الهيئة لإرسالها عبر الموقع الإلكتروني (هنا)، أو الاتصال بالرقم الموحد 199299.