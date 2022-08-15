“مخالفة خطيرة فِيْ صفقة النصر”.. حَقيْقَة قضية الموسم

كشف المحامي الرياضي أحمد الأمير، أن نادي النصر ارتكب مخالفة جسيمة فِيْ إحدى اتفاقيات كرة القدم “الخارجية” للفريق الأول.

وشهدت الساعات القليلة الماضية … اتهامات من نادي النصر بارتكاب اغتصاب بإعطاء النجم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف للشباب الإماراتي الأهلي دبي فِيْ يناير 2022، بعد أيام فقط من تعيينه.

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وبحسب هذه الاتهامات ؛ حُرم العالم من العقود حينها بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، وبالتالي … لا يحق له مبدأ الضم والإعارة من مشاريبوف.

* مفاجأة قانونية فِيْ قضية النصر ومشاريبوف

وقال الأمير عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر” “فِيْ الأصل، إذا كان النصر فِيْ ذلك الوقت ممنوعًا من التسجيل فِيْ (الفِيْفا)، فلن يُسمح له بإعارة اللاعب”.

وشدد المحامي الرياضي على القرض. يتطلب الأمر أن يتم تسجيل اللاعب أولاً فِيْ قائمة النادي، باستخدام نظام TMS، ثم إعارته.

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وأشار إلَّى أن إعارة جلال الدين مشاريبوف لشباب الأهلي دبي، يثبت أن النصر لم يكن ممنوعا من التسجيل فِيْ “الفِيْفا” فِيْ ذلك الوقت ؛ كَمْا يدعي البعض.

يشار إلَّى أن النصر أعلن فِيْ يناير 2022 نقل النجم الأوزبكي ؛ يأتي ذلك بسبب عدم تمكن النادي من الحصول على شهادة “الأهلية المالية”.