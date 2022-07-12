مخاوف التضخم تهبط بـ”وول ستريت”.. وأسهم الطيران تدعم “الأوروبية”

مع تزايد المخاوف من الركود الذي يحاصر الاقتصاد العالمي، تمر البورصات العالمية بمرحلة من الترقب والتقلب، وتراجعت الأسْهُمْ فِيْ وول ستريت يوم الثلاثاء، بينما ارتفعت الأسْهُمْ الأوروبية.

أغلقت مؤشرات وول ستريت على انخفاض يوم الثلاثاء، حيث أبقت مؤشرات الركود المتزايدة المشترين بعيدًا عَنّْ سوق الأسْهُمْ قبل بيانات التضخم.

فِيْ حين تأرجحت مؤشرات الأسْهُمْ الأمريكية الرئيسية الثلاثة بين مكاسب وخسائر متواضعة فِيْ وقت سابق من الجلسة، فقد اتجهت هبوطيًا بحدة فِيْ وقت متأخر من اليوم قبل تقرير أسعار المستهلك يوم الأربعاء من وزارة العمل وتقرير عَنّْ نتائج البنوك الكبرى بعد أيام.

وبحسب البيانات الأولية، فقد انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 34.84 نقطة أو 0.89٪ ليغلق عَنّْد 3819.59 نقطة، فِيْما تراجع مؤشر ناسداك المركب 106.32 نقطة أو 0.93٪ إلَّى 11266.28 نقطة، كَمْا انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 178.50. نقطة بما يعادل 0.57٪ إلَّى 30995.34 نقطة.

الأسْهُمْ الأوروبية

ارتفعت الأسْهُمْ الأوروبية يوم الثلاثاء، بقيادة شركات الطيران والسلع الفاخرة وأسهم السفر، على الرغم من أن المخاوف بشأن أزمة إمدادات الطاقة والركود العالمي المحتمل حدت من المكاسب.

أغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي مرتفعًا 0.5٪ بعد الافتتاح منخفضًا وكسر سلسلة مكاسب استمرت 3 أيام فِيْ الجلسة السابقة.

صعد سهم شركة الأزياء الفاخرة LVMH 1.1٪ وشركة لوريال للعَنّْاية الشخصية 2.8٪، بينما قفز سهم شركة إيرباص لصناعة الطائرات 3.9٪، مما ساعد مؤشر CAC 40 الفرنسي على الارتفاع بنسبة 0.8٪، وفقًا لرويترز.

كَمْا ارتفعت أسهم قطاع السفر والترفِيْه 1.6 بالمئة مع انخفاض أسعار النفط الخام إلَّى ما دون 100 دولار للبرميل وسط مخاوف متزايدة بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

تلقت الأسْهُمْ الأوروبية دعما من صعود اليورو اليوم، حيث عدلت مسار الانخفاضات السابقة التي دفعته للاقتراب من التكافؤ مع الدولار، لكنها ظلت تحت ضغط شديد من أزمة إمدادات الطاقة المحتملة وعدم اليقين بشأن البنك المركزي الأوروبي. رفع أسعار الفائدة.

انخفض اليورو إلَّى 1.00005 دولار قبل أن يتراجع عَنّْ هذا المستوى. بحلول الساعة 1315 بتوقيت جرينتش، ارتفع بنسبة 0.15 ٪ إلَّى 1.00540 دولار.

فِيْ هذه الأثناء، تتزايد المخاوف من تمديد إيقاف صيانة خط أنابيب نورد ستريم 1 من روسيا إلَّى ألمانيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مما يؤثر على إمدادات الطاقة فِيْ المنطقة.

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي، الذي يتخلف عَنّْ نظيره الأمريكي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى فِيْ دورة رفع أسعار الفائدة، أسعار الفائدة بما لا يقل عَنّْ 25 نقطة أساس هذا الشهر.

مع ذلك، دفعت مخاوف الركود الأسواق المالية إلَّى خفض رهاناتها على مقدار رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة هذا العام والعام المقبل.

انخفض Stoxx 600 فِيْ خمسة من الأشهر الستة الماضية وسط مخاوف من الركود.

وفِيْ إسبانيا، أغلق مؤشر إيبكس 35 الرئيسي منخفضًا 0.6 فِيْ المائة، متأثرًا بخطط الحكومة لفرض ضرائب على المؤسسات المالية وشركات الطاقة لمساعدة الإسبان على مواجهة ارتفاع التضخم.