مخاوف الركود تسيطر على أسواق النفط.. برنت يصعد إلَّى 89.94 دولار

ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى متأثرة بالتهديدات الروسية بوقف صادرات الغاز والمخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

هددت روسيا بوقف صادرات النفط والغاز إلَّى بعض المشترين، على الرغم من تأثر السوق بالمخاوف من أن تمديد الصين لإجراءات الإغلاق لمنع انتشار Covid-19 سيبطئ النشاط الاقتصادي العالمي ويضر بالطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت يوم الخميس 94 سنتا أو 1.1 بالمئة إلَّى 89.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 1410 بتوقيت جرينتش بعد أن هبطت إلَّى 87.24 دولار للبرميل فِيْ وقت سابق وهُو أدنى مستوياتها منذ 25 يناير كانون الثاني.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.36 دولار أو 1.7 بالمئة إلَّى 83.3 دولار للبرميل بعد أن هبطت إلَّى 81.20 دولار للبرميل وهُو أدنى مستوياتها منذ 12 يناير كانون الثاني بحسب رويترز.

تلقت الأسعار دفعة من تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف صادرات البلاد من النفط والغاز إذا فرض المشترون الأوروبيون سقفًا للأسعار.

اقترح الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لسعر الغاز الروسي، مما يزيد من احتمالية تقنين الإمدادات فِيْ بعض أغنى دول العالم هذا الشتاء إذا واصلت موسكو تهديدها. أوقفت شركة غازبروم الروسية بالفعل التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، مما أدى إلَّى قطع جزء كبير من الإمدادات عَنّْ أوروبا.

وقال محللون من هايتونج فِيْوتشرز فِيْ مذكرة إن اتجاه أسعار النفط تتشكل من قبل “قوى خارجية مختلفة مثل معركة الطاقة بين الدول الغربية وروسيا”.

وأشاروا إلَّى أن التأثير المحتمل لأي اتفاق أو إعادة العمل باتفاق بين الغرب وإيران على برنامج طهران النووي سيكون مهمًا أيضًا. سيؤدي الاتفاق إلَّى رفع العقوبات عَنّْ صادرات النفط الإيرانية.

مددت مدينة تشنغدو الصينية إجراءات العزل لغالبية سكانها الذين يزيد عددهم عَنّْ 21 مليونًا يوم الخميس لمنع تفشي المزيد من COVID-19، فِيْ حين طلبت السلطات من ملايين آخرين فِيْ أجزاء أخرى من البلاد تجنب السفر خلال العطلات القادمة.