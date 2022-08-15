مخاوف الركود تضغط على أسعار النفط.. “برنت” يتراجع 3.11 %

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بشكل كبير يوم الاثنين، بأكثر من 3٪، وسط مخاوف من تراجع الطلب بعد بوادر تباطؤ فِيْ الاقتصاد الصيني.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 95.10 دولار للبرميل، منخفضة 3.05 دولار أو 3.11 بالمئة.

كَمْا تراجعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي عَنّْد التسوية لتسجل 89.41 دولار للبرميل، بانخفاض 2.68 دولار أو 2.91 فِيْ المائة.

تأثرت أسعار النفط بالمخاوف من تراجع الطلب بعد أن أحيت البيانات الاقتصادية الصينية المخيبة للآمال المخاوف من حدوث ركود عالمي.

خفض البنك المركزي الصيني، أكبر مستورد للنفط الخام فِيْ العالم، معدلات الإقراض لإنعاش الطلب بعد أن أظهرت البيانات تباطؤًا غير متوقع فِيْ الاقتصاد فِيْ يوليو مع انكَمْاش نشاط المصانع والتجزئة بسبب سياسة بكين الصارمة لعدم انتشار فِيْروس كورونا وأزمة العقارات. .

وأظهرت بيانات حكومية تراجع إنتاج المصافِيْ فِيْ البلاد إلَّى 12.53 مليون برميل يوميا وهُو أدنى مستوى منذ مارس آذار 2022.

خفض بنك ING توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين فِيْ عام 2022 إلَّى 4 فِيْ المائة، بانخفاض عَنّْ التوقعات السابقة البالغة 4.4 فِيْ المائة، محذرا من احتمال مزيد من التخفِيْض.

قال الاقتصاديون والمحللون إنهم يعتقدون أن السلطات الصينية حريصة على دعم الاقتصاد الراكد من خلال السماح للتباعد السياسي بالتوسع مع الاقتصادات الكبرى الأخرى التي ترفع أسعار الفائدة بقوة.

قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إنه قرر خفض سعر الفائدة على قروض تسهِيْلات الإقراض متوسطة الأجل البالغة 400 مليار يوان (حوالي 59.33 مليار دولار) لمدة عام واحد لبعض المؤسسات المالية بواقع 10 نقاط أساس إلَّى 2.75 فِيْ المائة من 2.85 فِيْ المائة.