مخاوف الركود تكبد بورصات أوروبا خسائر فادحة

تكبدت البورصات الأوروبية يوم الاثنين خسائر بنحو 2٪، فِيْ ظل مخاوف من ركود ناتج عَنّْ ارتفاع أسعار الغاز فِيْ أوروبا.

يأتي ذلك فِيْ ظل ترقب الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية نهاية الأسبوع.

وتراجعت المؤشرات بنسبة 2.26٪ فِيْ فرانكفورت و 1.84٪ فِيْ باريس و 1.81٪ فِيْ ميلانو و 0.45٪ فِيْ لندن.

فِيْ غضون ذلك، أعلن البنك المركزي الألماني، يوم الاثنين، عَنّْ توقعات أكثر قتامة للاقتصاد الألماني، حيث كتب البنك فِيْ تقريره الشهري لشهر أغسطس أن تراجع الإنتاج الاقتصادي فِيْ الشتاء “أصبح مرجحًا أكثر”.

وأوضح الاقتصاديون فِيْ البنك أن “التنمية الاقتصادية فِيْ ألمانيا ستتأثر سلبًا فِيْ ربع الصيف وما بعده بالتطورات غير المواتية فِيْ سوق الغاز”. .