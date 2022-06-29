مختص الميثاق العائلي أصبح قوة نظامية بعد نظام الشركات الجديد

أكد المدير التنفيذي السابق للمركز الوطني للشركات العائلية، طلال العجلان، أن نظام الشركات الجديد أنشأ ميثاق الأسرة للشركات.

خطاب الإدارة

وأضاف العجلان، في مداخلة مع قناة الإخبارية، أن هذه الرسالة عُرفت باسم الخطاب الإرشادي للشركات العائلية، ولأنها دليل فهي غير موثوقة في الخلافات بين أفراد الأسرة.

وثيقة رسمية

وأضاف العجلان أن نظام الشركات الجديدة جعل النظام الأساسي الإرشادي وثيقة رسمية من بين الوثائق الموضوعة في النظام الأساسي للشركة والتي يمكن الرجوع إليها في حالة وجود نزاع بين الشركاء.

وأشار إلى أن العقد الأسري أصبح قوة اعتيادية ومرجعية في حال حدوث أي خلاف بين الشريكين. لأن العديد من الشركات العائلية تتفكك وتفلس بسبب الخلافات بين الشركاء.