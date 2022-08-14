مختص برنامج الأراضي البيضاء طموح جدًّا لاستقرار الأسعار

أكد المطور العقاري سلمان بن سعيدان أن جدول رسوم الأراضي البيضاء سيوفر توازناً ملحوظاً بين العرض والطلب.

وأضاف، خلال مداخلة مع “الإخبارية”، أن برنامج تعريفة الأراضي البيضاء طموح للغاية من حيث استقرار السوق والأسعار.

إقبال كبير

وأضاف ابن سعيدان أن مدينة الرياض، كغيرها من مدن المملكة، تشهد إقبالاً متزايداً على الوحدات السكنية ونقصاً في عدد الوحدات.

تطورات عديدة

وأضاف المطور العقاري أن برنامج الكوتا البيضاء شهد العديد من التطورات منذ إطلاقه، حيث حدد المجالات التي تنطبق عليها المراحل الأولى والثانية والثالثة.