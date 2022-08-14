مختص فرض رسوم على الطرق يحتاج توفير بدائل مجانية

وقال علي ماليباري، أخصائي هندسة المرور والنقل إن فرض رسوم على الطرق مبكر جدًا للحديث عنها ويحتاج إلى مزيد من الوقت والدراسة.

فيديو | علي ماليباري اختصاصي هندسة المرور والمواصلات اتجاه فرض رسوم الطرق يتطلب توفير طرق بديلة مجانية للجميع، وهذا الموضوع مبكر ويحتاج إلى مزيد من الدراسة. # عين_الخامس#الإخبارية pic.twitter.com/kMZJpcXNEb

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 14 أغسطس 2022

دراسة الطرق البديلة

وأوضحت مليباري، في تصريحات لقناة الإخبارية، أن الميل إلى فرض تعرفة على الطرق السريعة لا ينبغي أن يحدث على الطرق الرئيسية، إذ من الطبيعي أن تكون هناك مسارات بديلة مجانية لها، مشيرة إلى أنه من المبكر الحديث عنها. . في ضوء الإصلاحات التنظيمية، لكنه سيكون جاهزًا قريبًا.

وأضاف أن حمل الحفلة يحتاج إلى مزيد من الوقت ؛ حيث أنه من الضروري معرفة ودراسة الطرق البديلة على الخريطة.

مع مراعاة كثافة المرور

ولفتت ماليباري إلى ضرورة مراعاة كثافة حركة المرور وتوزيعها على من يدفعون رسوم المرور. لأنك تتوقع مستوى تشغيلي أعلى.