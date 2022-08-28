مخرج “قضيها انبساط” لميريام فارس لم تتخط الحدود بجرأتها.. وقدمتها بطريقة جديدة

كشف المخرج اللبناني شريف ترهِيْني، أن مقطع فِيْديو النجمة ميريام فارس “خادة أنباطبات” تم تصويره قبل 4 سنوات، إلَّى جانب العديد من الأغاني التي تم تصويرها فِيْ العاصمة الألمانية برلين فِيْ ذلك الوقت، مثل “غدار”. التي عرضت لأول مرة العام الماضي 2022، والأغنية المغربية “معلش” التي أطلقتها النجمة اللبنانية فِيْ يونيو الماضي.

وعَنّْ تعاونه مع ميريام فارس، قال ترهِيْني لـ “العرب اليوم” “التعاون مع ميريام جميل، لأنها محترفة وتمنحك من حيث الرقص والعرض … التعاون حلو وممتع بالنسبة لي كَمْخرجة. “

وأكد أنه ينتظر إخراج أغنيتين تم تصويرهما فِيْ العاصمة الألمانية، ووعد الجمهُور بإطلالات جديدة ومجهُولة للنجمة ميريام فارس فِيْ المقطعين القادمين اللذين أخرجهما، قائلاً “إن شاء الله سيحبها الجميع، لانها صورة جديدة تماما لمريام فارس “.

وعَنّْ الإطلالات الجريئة للفنانة ميريام فارس، فِيْ عروضها الراقِصَّة، فِيْ فِيْديو كليب أغنية “خط أناستستات”، رد شريف ترهِيْني بالقول “لا أرى جرأة تتخطى الحدود. فِيْ برلين بالحافلة”. … فِيْ النهاية أنا صاحب الفكرة، وقد قدمتها إلَّى ميريام بطريقة جديدة، لأنها ليست أول تعاون لالي معها، وفِيْ النهاية يعتبر تحديًا لالي، حيث تلقتها بطريقة جديدة ومظهر جديد، واتضح أن هناك فرق بين مقطع فِيْديو وآخر، وهذا صعب علي كَمْخرجة. ومع فنانة مثل ميريام فارس، تعمل كثيرًا فِيْ حياتها.”

وصف شريف ترهِيْني كواليس تصوير فِيْديو كليب “خا الانباسات” بـ “الجنون”، على حد تعبيره بنفسه، وقال فِيْ تصريحاته لـ “العرب اليوم” “مشاهد التصوير كانت مجنونة، كان يوم تصوير طويل.، بالطبع، وكنا وراء الكواليس كعائلة، وما رآه الجمهُور كان حقيقيًا “.

كَمْا أعرب المخرج اللبناني شريف الطرحيني عَنّْ سعادته بتعاونه مع لطيفة التونسي بألبومها الأخير الذي تضمن 5 أغنيات هِيْ “سنعيشها مرة واحدة” و “حبيبو” و “أعطني دما” و “أحسن أحسن”. “فار تار” حيث صور المخرج اللبناني جميع أغاني الألبوم على شكل فِيْديو كليب.