مخرج مسلسل “شارع عبد العزيز” يستغرب تصريحات نعيم عيسى

علق أحمد يسري، مدير مسلسل “شارع عبد العزيز” للفنان المصري عمرو سعد، على تصريحات الفنان نعيم عيسى، بخصوص مشاركته فِيْ العمل بمشهد واحد عام 2016، وهُو ما تسبب فِيْ اكتئابه وجلوسه فِيْ منزله. منزل لمدة خمس سنوات.

وأعرب المخرج أحمد يسري، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، عَنّْ استغرابه من تصريح الفنان نعيم عيسى بعد 11 عامًا من عرض المسلسل، مشيرًا إلَّى أن هذا المشهد عُرض عليه لتقديمه بشخصية الفنان عمرو سعد. عمه الذي يعيش فِيْ صعيد مصر ويدلي برأيه فِيْ الأزمات التي يمر بها خلال الأحداث.

وأضاف يسري أن فريق العمل لم يسيء للفنان بعرضه عليه هذا الدور، فهذه الشخصية التي قدمها كان لها انحناءة ومشهد جيد يتذكره الجمهُور بعد ذلك، مضيفًا أنه لا يزال لا يعرف ما إذا كان بيان الفنانة عَنّْ الأول. الجزء الذي شارك فِيْه كان فِيْ مشهد أو قدم فِيْ الجزء الثاني الذي لم يكن مخرجا.

وتابع مدير مسلسل شارع عبد العزيز، وفاة عدد كبير من أبطال العمل، مثل الفنان هادي الخجار، والمؤلف أسامة نور الدين، وعدد من الأبطال، مضيفًا أنه ولم يتم إبلاغ منظمي المسلسل بأي مضايقات من قبل الفنان نعيم عيسى عَنّْد عرض العمل على الشاشة.

يُذكر أن الفنان نعيم عيسى، أعرب خلال لقائه الإعلامي عمرو الليثي، عَنّْ غضبه الشديد من اعتياده تقديم مشهد فِيْ مسلسل “شارع عبد العزيز”، قائلاً “فِيْ مسلسل عبد العزيز”. شارع التقيت بهم فِيْ مشهد وجمل محدودة لذلك انزعجت وقلت يعَنّْي بعد الانتصارات والاعمال التي قمت بها فِيْ النهاية ستجبرني فِيْ مسلسل أ مشهد مع عمرو سعد ، فقلت أقسم بالله لن أكون مثلي مرة أخرى، وعدت إلَّى بلدي، وبقيت فِيْ المنزل غاضبة لمدة 5 سنوات دون عمل، حتى تعبت ودخلت المستشفى مرتين .. وأشرف زكي الوحيد الذي دافع عَنّْي “.

تدور أحداث مسلسل “شارع عبد العزيز” حول عبد العزيز الذي يجسد شخصيته الفنان عمرو سعد، ويخوض العديد من التقلبات التي يمر بها كل شاب فِيْ بداية حياته، حيث يمر عبر اندماجها فِيْ عالم إسلامي. ثم تركها للانضمام إلَّى الحركة السياسية اليسارية، وعمل فِيْ نهاية المطاف فِيْ شارع عبد العزيز، وتمكن لاحقًا من الثراء من خلال أن يصبح أحد أكبر التجار هناك.