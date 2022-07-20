مخزونات النفط الأمريكية تنخفض 446 ألف برميل.. موجة تضخم قادمة

بينما تكافح الولايات المتحدة لتحسين أرقام التضخم، فإن مخزونات الطاقة الأمريكية أصبحت تلقي بثقلها على الأسعار والبيانات الاقتصادية.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط التجارية فِيْ الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين.

يعد التقرير الصادر عَنّْ إدارة معلومات الطاقة من أبرز التقارير التي تؤثر بشكل كبير على التضخم والقوى الاقتصادية. سيؤثر تراجع عدد براميل النفط المخزنة لدى الشركات الأمريكية هذا الأسبوع على أسعار المنتجات البترولية.

بعد هذا التقرير، من المتوقع أن يرتفع التضخم فِيْ الولايات المتحدة وتراجع العديد من المؤشرات الاقتصادية.

وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام تراجعت 446 ألف برميل فِيْ الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 15 يوليو تموز إلَّى 426.6 مليون برميل، بينما توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم زيادة قدرها 1.4 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات الخام فِيْ مركز التسليم فِيْ كاشينج بولاية أوكلاهُوما 1.1 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت 3.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي إلَّى 228.4 مليون برميل، فِيْما توقع المحللون زيادة قدرها 71 ألف برميل.

وانخفضت مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.3 مليون برميل إلَّى 112.5 مليون برميل، فِيْ حين كان من المتوقع أن تزيد بمقدار 1.2 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافِيْ واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي بواقع 891 ألف برميل يوميا إلَّى 2.76 مليون برميل يوميا.