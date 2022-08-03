مخطط بونزي.. البنك الدولي يلمح إلَّى احتيال متعمد على المودعين فِيْ لبنان

ألمح البنك الدولي إلَّى أن المودعين فِيْ البنوك اللبنانية ربما تعرضوا لـ “مخطط بونزي” سيئ السمعة، والذي أدى فِيْ النهاية إلَّى التضحية بالمودعين.

مخطط بونزي هُو نوع من الاحتيال يعتمد نموذجًا لدفع عوائد عالية للمستثمرين الحاليين من أموال المستثمرين الجدد.

انتقد البنك الدولي تأكيدات السياسيين اللبنانيين بأن الودائع المجمدة فِيْ القطاع المصرفِيْ المنهار فِيْ البلاد “مقدسة” (بمعَنّْى أنها لن يتم المساس بها).

وقال البنك إن تلك التصريحات كانت “قاسية” لأنها “تتعارض بشكل صارخ مع الواقع”.

يمر لبنان الآن بالسنة الثالثة من الانهِيْار المالي الذي خلف ثمانية من كل عشرة فقراء، وهُو ما يقول البنك الدولي إنه متعمد وربما يكون أحد أسوأ ثلاثة انهِيْارات مالية فِيْ العصر الحديث.

يقول البنك الدولي فِيْ تقرير صدر يوم الثلاثاء “الشعارات السياسية حول قدسية الودائع جوفاء وانتهازية. فِيْ الواقع، إساءة استخدام المصطلح من قبل السياسيين قاسية”.

ويضيف التقرير “لا يتعارض المصطلح بشكل صارخ مع الواقع فحسب، بل يمنع أيضًا إيجاد حلول لحماية معظم، إن لم يكن كل، الودائع النقدية والدولار الصغيرة والمتوسطة الحجم”.

ويشير التقرير إلَّى أن الخسائر فِيْ القطاع المالي، والتي تقدر الحكومة بأكثر من 70 مليار دولار، كان ينبغي قبولها فِيْ بداية الأزمة من قبل مساهمي البنوك وكبار الدائنين “الذين استفادوا بشكل كبير خلال هذه السنوات الثلاثين من نموذج اقتصادي غير متكافئ للغاية. . ”

يستكشف التقرير ما إذا كان النموذج الاقتصادي للبلاد منذ أوائل التسعينيات يرقى إلَّى مستوى مخطط بونزي.

فِيْ بداية العام الجاري، تراجعت الليرة اللبنانية إلَّى 34 ألفًا مقابل الدولار، خسرت أكثر من 90٪ من قيمتها منذ عام 2022.

انتقد البنك الدولي بشدة النخبة الحاكَمْة لدورها فِيْ واحدة من أسوأ فترات الانكَمْاش فِيْ الاقتصادات الوطنية فِيْ العالم بسبب سيطرتها على الموارد.

فِيْ أبريل / نيسان، توصل لبنان إلَّى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي لدعم 3 مليارات دولار، معتمداً على قيام بيروت بتنفِيْذ إصلاحات طال انتظارها.