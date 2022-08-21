مخطط فلل دورين مساحة 300 ،تعتبر من أكثر المواضيع بحثاً وتداولاً من قبل الكثير من الاشخاص وخصوصاً الأأخذ بعين الاعتبار المساحة التي مطلوب عليها بناء الفيلا ،والتصميم الداخلي لها بالإضافة الى التشطيب ودوبلكس وإمكانية البناء على أكثر من طابق وبعدد غرف يزيد عن 3 غرف وحمام خاص بالإضافة الى صالة لجلوس الضيوف والمدخل الخاص بالفيلا ومناسبته للمساحة.

مخطط فلل من طابقين بمساحة 300

عندما نقوم بوضع خطة وتصور فيلا بمساحة 300 متر يجب أن نأخذ بعين الاعتبار المساحة الداخلية للفيلا بطريقة نقية، وستكون الفيلا دوبلكس من طابقين، الطابق الأول و مساحة 300 متر تحتوي على غرف معيشة وريسبشن وغرفة طعام وحمام ومطبخ كبير، ويمكن عمل غرفة نوم للضيوف وحمام خاص، والطابق الثاني يحتوي على جميع غرف النوم فقط.

بالنسبة لواجهة الفيلا، إذا كنت من محبي الكلاسيكية، فسيتم اختيار الواجهة وفقًا للأثاث. ستكون واجهة كلاسيكية ذات طابع فخم مع باب خشبي كبير يحتوي على الكثير من الزخارف. والجمال.

فيلا مخطط 300 م مع حديقة خارجية

بعد أن تعرضنا لتقسيم مخطط الفيلات المكونة من طابقين بمساحة 300 صافية، يريد البعض إنشاء حديقة ملحقة بفيلتهم، ولكن يعيق ذلك قضية المساحة الإجمالية للفيلا. فيلا ولكن لا داعي للقلق فمساحتها 300 متر تكفي لعمل فيلا وربطها بحديقة جميلة ،يمكن بناء الفيلا على مساحة 250 متر مربع، وتنقسم من الداخل إلى شقتين دوبلكس ،وعمل الحديقة على مساحة 50 متر وهي مساحة كافية لإجمالي مساحة الفيلا.

خطة فيلا صغيرة

يجب الاخذ بالاعتبار عند انشاء فيلا على مساحة صغيرة فمساحة الغرف وخاصة غرف المعيشة وغرفة الاستقبال يجب ان تكون على مساحة كبيرة للسماح للناس بالاستمتاع بها وفي الهواء الطلق، وإمكانية إقامة الحفلات مع العائلة والأصدقاء.

يجب تجهيز غرفة نوم للضيوف بالإضافة إلى غرف النوم الرئيسية والغرف الإضافية لإمكانية تحويلها إلى غرف مكتب أو غيرها، أو انتظار مولود جديد، أو غرفة خاصة للعب الأطفال وغيرها ،الفلل الصغيرة الحجم سهلة وبسيطة في التصميم وجميلة في نفس الوقت، وتكلفتها بسيطة مقارنة بالفيلات الكبيرة، ويتم تسليمها في وقت قصير، وهي مناسبة تمامًا للمتزوجين حديثًا.

مخطط الفيلا مع حديقة وحمام سباحة

مخطط فيلا مكونة من 300 طابق مع حديقة ومسبح ليس مستحيلاً، ولكن يمكن القيام به من خلال التخطيط المدروس. يمكن إنشاء الفيلا على مساحة 200 متر من الداخل، كما أن الحديقة والمسبح مقامان على مساحة 100 متر وهو كافٍ جدًا لمساحة الفيلا.

يمكن الاستعانة بالمتخصصين لتقسيم المساحة الداخلية للفيلا، وتوزيع الغرف بشكل جمالي وعملي، وتوزيع المساحة الخارجية على الحديقة والمسبح، ومراعاة عمل ممر للسيارات والأشخاص من البوابة الخارجية لسور الفيلا للبوابة الداخلية للفيلا، وإنشاء مكان لوقوف السيارات لا يزيد عن 5 أمتار أو 10 أمتار.

نصائح عند عمل مخطط لفلل من طابقين بمساحة 300

هند عند إنشاء وعمل مخطط لفيلا، يجب أخذ عدة نصائح وعوامل بعين الاعتبار، وهي كالتالي:

وضع أكثر من خطة للتصور الداخلي والخارجي للفيلا.

تصميم عدة مخططات لشكل الغرف والمساحة الكلية لكل غرفة.

إنشاء غرف تناسب الاحتياجات الشخصية في الوقت الحاضر وتكون مرنة للمستقبل القريب أو البعيد.

عمل غرف احتياطية بالإضافة إلى الغرف الرئيسية لإمكانية تحويلها لأي غرض آخر.

يجب تقدير مساحة الحديقة بعناية بقدر ما تحتاجها شخصيًا. إذا كانت الفيلا صغيرة ولا يوجد بها سيارات كثيرة فإن الحديقة ستكون على مساحة صغيرة وباقي مساحة الفيلا مستخدمة من الداخل.

أما بالنسبة للحديقة والمسبح، فإن مساحتهما تعتمد على المساحة الإجمالية الموزعة للفيلا من الداخل والخارج، وما يتناسب مع هذه المساحة.

يمكنك عمل سياج حول الفيلا الخاصة بك ببوابة خارجية لمزيد من الخصوصية والأمان.

مخطط فلل دورين مساحة 300 كذلك يمكن بناء الفيلا لطابق واحد وتصميم لحديقة ومسبح به كذلك التخطيط الرئيسي لها ،بالإضافة الى ممر خاص بالسيارات والتي يزيد مساحتها عن 7 أمتار والتصميم لشكل الأشجار في ممر الدخول للفيلا.