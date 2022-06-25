مخطط الفلل – في مقال اليوم يقدم لكم موقع اقرأ مجموعة من الصور لمخطط فيلا من طابقين بمساحة 300 متر مربع، مخططات فلل خليجية، تصميمات فلل سعودية داخلية، وكذلك تصاميم فلل إماراتية بمساحة 100-150 متر مربع صغير تصميمات الفلل، مخططات فلل صغيرة بمساحة 150 متر مربع، تصاميم فلل صغيرة بمساحة 200 متر مربع.

يحرص أصحاب الذوق الرفيع على اختيار مخططات أرضية مميزة وفريدة من نوعها عند تصميم فيلاتهم، والتصميم المثالي يرجع إلى حجم الفلل سواء كانت صغيرة أو كبيرة التنسيق مع مصممي الديكور الداخلي، ومن أجل مساعدتك في اختيار الأفضل تصميمات، نقدم مجموعة من مخططات الفيلات المميزة.

برنامج الفيلا

مخطط الفيلات 1 مخطط الفيلات 2 مخطط الفيلات 3 مخطط الفيلات 4 مخطط الفيلات 5

الفلل المكونة من طابقين توفر مساحة 300

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مخططات فلل الخليج

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تصاميم الفلل السعودية الداخلية

التصميمات الداخلية للفلل السعودية 1 تصميمات الفلل السعودية الداخلية 2 تصاميم الفلل السعودية الداخلية 3 تصاميم الفلل السعودية الداخلية 4 تصاميم الفلل السعودية الداخلية 5

تصاميم فلل الامارات

تصميمات الفلل في دولة الإمارات العربية المتحدة 1 تصميمات فيلا في الإمارات العربية المتحدة 2 تصاميم فيلا في الإمارات العربية المتحدة 3 تصاميم فيلا في الإمارات العربية المتحدة 4 تصاميم فيلا في الإمارات العربية المتحدة 5

تصميم فيلا صغيرة بمساحة 100 متر مربع

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فيلا صغيرة خطط 150 متر مربع

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تصميمات فيلا صغيرة مساحتها 200 متر مربع

نماذج الفلل الصغيرة 200 متر مربع 1 نماذج الفلل الصغيرة 200 متر مربع 2 نماذج الفلل الصغيرة 200 متر مربع 3 نماذج الفيلات الصغيرة بمساحة 200 متر مربع 4 نماذج الفيلات الصغيرة بمساحة 200 متر مربع 5 نماذج من الفلل الصغيرة بمساحة 200 متر مربع 200 مترا مربعا 6

نصائح وأفكار لخطة فيلا

من الأفضل اختيار موقع الفلل في مكان هادئ بعيد عن ضوضاء المدينة

يجب مراعاة توفر وسائل النقل العام من وإلى المطار للسماح بالتواصل مع العائلة والأصدقاء.

مع مراعاة توافر وسائل الترفيه والراحة في هذه المنطقة السكنية والتي تشمل مناطق رياضية ومسارات وملاعب جولف ومسارح ودور سينما ومراكز تسوق ومراكز تسوق في هذا الموقع.

الحرص على اختيار الموقع بعيدًا تمامًا عن المصانع والورش والمناطق الصناعية.

يفضل البعض إنشاء واجهات مبهمة للمنازل تجعل واجهة المكان من النوافذ المعدنية والخشبية، بالإضافة إلى عدم احتوائها على أبواب خشبية.

يمكنك اختيار الواجهات الكلاسيكية التي تشبه إلى حد كبير المنازل القديمة، والتي تحتوي على نوافذ زجاجية مستطيلة وأبواب مزخرفة بجوار الحديقة.

يمكنك الجمع بين الزجاج والحجر، وإنشاء واجهة زجاجية بإطار حجري، بالإضافة إلى ممر أسمنتي.

يمكنك استخدام النوافذ الحديثة التي تصل بين الارض والسقف وتركيب جزء ثابت والغير متحرك مما يساعد الهواء على دخول المكان.

يفضل البعض الجمع بين البيج والألوان المميزة الأخرى لتعكس الشكل الجمالي للمنزل.

هناك أنماط هندسية معقدة مصنوعة من الأسمنت والحجارة والخشب باللون البرتقالي. هذا النمط مميز للغاية ومناسب للمساحات الفخمة والواسعة.