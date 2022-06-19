مدارس السويدي الفنية اليكتريك بعد الاعدادية 2002 الحد الادنى للقبول ماهى المستندات المطلوبة للتقديم

مدرسة السويدى اليكتريك 2022 المدارس السويدية كهربائي وهي من البدائل المتميزة للثانوية والتي يبحث عنها كثير من الطلاب بعد المرحلة الإعدادية حيث تعمل المدرسة على تخريج دفعات جديدة من الطلاب كل عام ممن لديهم خبرات ومهارات تتناسب مع سوق العمل. لذلك سنعمل على توضيح كافة شروط ومتطلبات القبول بالمدرسة.

تنسيق مدرسة السويدى اليكتريك الثانوية

لم تعلن وزارة التربية والتعليم بعد عن تنسيق مدارس السويدى اليكتريك هذا العام. ومن المنتظر أن تعلن الوزارة عن تنسيق المدرسة خلال الأيام القليلة المقبلة. جدير بالذكر أن التنسيق المدرسي العام الماضي بدأ بـ 220 درجة ومن المتوقع أن يرتفع هذا العام بسبب القبول الكبير للدخول إلى تلك المدارس.

شروط القبول بمدرسة السويدى اليكتريك الثانوية

أعلنت المدرسة شروط الالتحاق بصفوفها ، حتى يعرفها جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بها ، ومن هذه الشروط ما يلي: –

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية المصرية

أن يكون حاصلاً على الحد الأدنى من درجات القبول والذي يبدأ من 220 درجة ويتزايد كل عام

ألا يزيد عمر الطالب عن 18 سنة

يتوافق مع جميع شروط القبول في المدرسة

المستندات المطلوبة للقبول بمدرسة السويدى اليكتريك الثانوية

هناك عدد من المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم والقبول في تلك المدرسة وهي كالتالي: –

صورة واحدة للطالب بخلفية بيضاء نسخة من البطاقة الوطنية لوالد الطالب نسخة من شهادة ميلاد الطالب. نسخة من شهادة إتمام المرحلة الإعدادية. بيان النجاح المعتمد من المدرسة

مميزات الالتحاق بمدرسة السويدى اليكتريك الثانوية

هناك عدد من المزايا التي يحصل عليها الطالب عند التحاقه بالمدارس الثانوية الكهربائية كبديل للمدرسة الثانوية ، ومن هذه الامتيازات ما يلي: