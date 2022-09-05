مدارس خاصة تحظر التواصل الهاتفي بين ذوي الطلبة والمعلمين ، اقدامت مدارس خاصة في الإمارات العربية بحضر التواصل الهاتفي بينها وبين زاوي الطلبة والمعلمين ووضع حتى خيارات إلكترونية بديله للحد من إزعاج المعلمين خارج الدوام من المدرسي، وتعد هذه الخطوة خطوة مثيله للحد من إزعاج المعلمين في إطار الخروج من الدوام المدرسي ولكن تم وضع منصات ألكترونية للتواصل بين المعلمين وذوي الطلاب.

مدارس خاصة تحظر التواصل الهاتفي بين ذوي الطلبة والمعلمين

مدارس خاصة في الإمارات الشمالية قامت بحظر التواصل بشكل مباشر بين ذوي الطلبة والمعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد وقد اقترحت أربع بدائل ألكترونية لكي يتم التواصل بينها وبين ذوي الطلبة وتشمل البدائل والتطبيقات الإلكترونية الذكية للحد من إزعاج المعلمين خارج الدوام واختصار الشكاوى والملاحظات من قبل المشرفين والمعلمين.

قالت الإدارات المدرسية في الإمارات الشمالية بأنها قد أعطت الأذونات إلى الطلاب واقترحت عليهم الوسائل الإلكترونية للتواصل بينه وبين المعلمين في المواد الدراسية وقد اقترحت عدة مواقع وكان من بينها موقع كلاس روم ولزوم وتايمز وتطبيق كلاس دوجو الذي يضمن التواصل بين الطرفين عبر النظام الرسائل الفورية المباشرة.

سبب حظر التواصل الهاتفي بين ذوي الطلبة والمعلمين في الامارات

وأوضحت إطارات المدارس في الإمارات أن البدائل الإلكترونية سهلت على المعلمين إرسال جداول الحصص والواجبات المنزلية بشكل إلكتروني وسريع وإرفاق مقاطع الفيديو عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وأكدت أن تلك التطبيقات مختصة بالشأن التعليمي ويمكن تحميل المواد التعليمية بشكل غير محدود من قبل ذوي الطلبة في إي وقت وطباعه الواجبات والحصص وجميع الأنشطة من القبلة الهاتف المحمول أو أجهزه الحاسوب.

الاقتصار على تطبيق الواتساب في مدارس الإمارات

اقتصرت مدارس الإمارات على تطبيق الواتساب بين مشرفي الأقسام وذوي الطلبة وهذا في ما يتعلق بشأن الإداري لكي يتم تسجيل حصول زاوية الطالب على القرارات التي أصدرتها أداره المدرسة طوال العام ويمكن تقديم الملاحظات بشكل مباشر للمشرفين للمحس في تلك الطلبات والتجاوب معها بشكل سريع وقالت إدارات المدارس إن التواصل المباشر عبر الهواتف بين المعلمين وزي الطلبة يربك المعلمين خارج الدوام وأثناء الدوام إذ إن بعض الطلبة وذويهم يتواصلون مع المعلمين في أوقات متأخرة او في اوقات العطل ليستفسروا حول الدراسه وهذا ما يزعج المعلمين ويعرضهم لضغط متواصل وهذا السبب الرئيسي الذي ادى الى الغاء التواصل بين المعلمين وذوي الطلبه.

أن أقدام إدارات المدارس في الإمارات على تطبيق الفصل الدراسي الجديد بنظام التطبيقات الإلكترونية ليضمن التواصل بين الطلبة والمعلمين هذا نظاماً مستحدثا فيستطيع المعلم الإجابة على الطالب من خلال التطبيق الإلكتروني بشكل مباشر وفوري دون الحاجة إلى الاتصال.